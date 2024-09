Togo: Une volonté affirmée d'inclusion et de qualité

Les vacances sont terminées, et ce lundi marque le début d'une nouvelle année scolaire pour les élèves du primaire et du secondaire à travers tout le pays.

Tout est fin prêt pour les accueillir dans les meilleures conditions, avec des infrastructures renforcées, des enseignants formés, et de nouvelles initiatives pédagogiques pour garantir une éducation de qualité.

L'éducation demeure l'un des secteurs prioritaires de l'État, et conformément à la Feuille de route 2020-2025, le gouvernement a intensifié ses efforts pour améliorer significativement le ratio élève-enseignant.

Grâce au recrutement et à la formation de 11 303 enseignants fonctionnaires, le système éducatif a pu réduire la proportion d'enseignants volontaires (EV) de 41,6 % en 2022 à seulement 7,9 % en 2023.

Cette initiative a également permis de renforcer le personnel d'encadrement, déployé stratégiquement selon les besoins et les zones géographiques.

Pour améliorer continuellement la qualité de l'enseignement, le gouvernement a construit et réhabilité plus de 4 600 salles de classe, offrant ainsi un environnement d'apprentissage plus favorable aux élèves et aux enseignants.

Dans le cadre de sa politique d'éducation inclusive et de soutien aux familles, les pouvoirs publics ont pris des mesures significatives telles que la gratuité des frais d'inscription aux examens scolaires et l'extension de l'exonération des frais d'écolage au niveau secondaire.

L'alimentation scolaire, avec la fourniture de repas chauds à 218 000 élèves des écoles primaires et préscolaires publiques, a également été intensifiée pour favoriser l'assiduité et la concentration des élèves.

Le programme de couverture sociale "School Assur" a permis d'assurer 900 000 élèves, garantissant ainsi un accès aux soins médicaux et renforçant la protection sociale.

Pour disposer d'une ressource humaine qualifiée répondant aux besoins éducatifs réels sur le terrain, le gouvernement a créé de nouvelles Écoles normales de formation des professeurs d'écoles (ENFPE), portant leur nombre à six. Pour la promotion 2024-2026, 2 579 élèves-professeurs ont été sélectionnés pour suivre cette formation essentielle.

En plus de la formation initiale, d'autres actions sur le terrain visent à améliorer la performance des enseignants, notamment l'introduction de nouveaux manuels axés sur l'Approche par les Compétences (APC).

La dotation des collèges en matériel de sciences expérimentales et l'introduction de l'anglais au primaire viennent renforcer la qualité de l'enseignement. L'enseignement de l'anglais sera généralisé progressivement avec la formation des futurs professeurs d'école.

Pour assurer un encadrement de proximité efficace, la majorité des lycées et Collèges d'Enseignement Général (CEG) ont bénéficié de la nomination d'économes, de gestionnaires-comptables et de surveillants généraux. Cette réorganisation administrative a permis de réduire les charges des chefs d'établissement et des censeurs, libérant ainsi plus de temps pour l'encadrement pédagogique.

Le gouvernement a également mis en place une nouvelle approche d'orientation scolaire et professionnelle, plus efficace et pratique.

Cette démarche implique des professionnels du secteur pour un contact régulier avec les élèves, tout en intégrant des structures de promotion de l'emploi, comme l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE), afin de préparer les jeunes à une insertion professionnelle réussie.

Grâce à ces multiples initiatives, le taux d'achèvement au primaire est passé de 87 % en 2020 à 94,6 % en 2024, et celui du secondaire a progressé de 51,7 % à 61,4 %. Pour les filles, cette progression est encore plus significative, avec une augmentation de dix points de pourcentage dans les deux cycles.

Pour aligner la formation avec les besoins du marché de l'emploi, le gouvernement a opérationnalisé quatre Instituts de Formation en Alternance pour le Développement (IFAD) dédiés à l'aquaculture, l'élevage, le bâtiment, et les énergies renouvelables. Ces établissements offrent une formation pratique et technique, préparant les jeunes à des carrières porteuses.

Cette rentrée 2024 marque donc une nouvelle étape dans le développement du système éducatif togolais.

Avec des investissements croissants, des réformes structurantes, et une volonté affirmée d'inclusion et de qualité, le Togo se donne les moyens de former une jeunesse capable de relever les défis de demain.

L'ensemble de ces efforts témoigne de l'engagement du gouvernement à bâtir un système éducatif performant, résilient, et adapté aux exigences du monde moderne, pour une société togolaise plus prospère et inclusive.