Togo: 30 ans d'errements politiques

Il est temps pour les leaders de l'opposition de reconnaître qu'ils ont échoué dans la lutte politique menée au Togo ces trente dernières années.

Cet appel ne vient pas du régime en place, mais de Nathaniel Olympio, l'un des opposants les plus farouches au président Faure Gnassingbé.

Lors d'une intervention sur une radio privée de Lomé dimanche, le président du Parti des Togolais (PT) a exhorté ses collègues de l'opposition à faire preuve d'humilité et à admettre les erreurs du passé.

« On ne peut pas être responsable politique et avoir fait un parcours de 30 ans sans admettre ses fautes alors que les résultats ne sont pas là », a déclaré Nathaniel Olympio. « Reconnaître qu'il y a eu des manquements, c'est une preuve d'humilité et aussi une volonté de changer voire d'améliorer », a-t-il ajouté.

Au cours des trois dernières décennies, Nathaniel Olympio a observé que le leadership au sein de l'opposition a souvent été défaillant et que certaines positions politiques adoptées n'ont pas toujours servi la cause de la lutte pour le changement. Selon lui, la première démarche à entreprendre pour les leaders de l'opposition est de se remettre en cause, d'analyser leurs stratégies et de comprendre pourquoi elles n'ont pas fonctionné.