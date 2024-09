Ile Maurice: Deux tickets au no 14 pour le MPM

Le bureau politique du Muvman patriot morisien (MPM) s'est réuni dimanche pour exprimer sa colère face aux dernières propositions du Mouvement socialiste militant (MSM). Il a demandé à Alan Ganoo de contester les deux tickets, d'autant plus que ces derniers dans la seule circonscription de Savanne- Rivière-Noire (no 14) limitent la zone d'influence du MPM. Au profit du MSM et du Parti mauricien socialdémocrate (PMSD).

Selon nos informations, les membres présents ont exprimé leur mécontentement après qu'Alan Ganoo les a informés de l'issue des négociations qu'il avait eues avec Pravind Jugnauth vendredi soir : deux tickets seulement pour le MPM alors que celui-ci en avait réclamé quatre. Ces deux tickets iront à Alan Ganoo et à Tania Diolle. Mais cette dernière devra migrer vers le no 14 en compagnie de son mentor et laisser le no 18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes) à Xavier-Luc Duval.

Vincent Seetaram n'aura pas d'investiture au no 20 (Beau-Bassin-Petite-Rivière). On se souvient qu'il avait déjà commencé sa campagne alors qu'il était et est toujours l'attaché de presse d'Alan Ganoo. Il le faisait sous le couvert d'oeuvres charitables et de l'organisation non gouvernementale Né pour servir. Ce qui ne lui laissait pas le temps de faire le travail pour lequel il était payé : répondre aux questions des journalistes adressées à son ministre Alan Ganoo.

On saura bientôt si Vincent Seetaram sera toujours actif sur le plan «social» et religieux lorsqu'il recevra la nouvelle qu'il n'aura pas de ticket. Selon nos dernières informations, il chercherait le soutien d'un homme religieux controversé pour obtenir l'investiture, mais l'on ne sait pas s'il le sera sous la bannière du MSM ou du MPM.

Parwez Nunnoo avait lui aussi commencé à sillonner la circonscription no 13 (Rivièredes-Anguilles-Souillac). Et cela, sous le regard méfiant d'Ivan Collendavelloo qui voulait y placer un candidat du Muvman Liberater. Le refus de Pravind Jugnauth de lui donner un ticket semble destiné à apaiser Ivan Collendavelloo. Mais il y a aussi les casseroles traînées par Parwez Nunnoo. Toutefois, nous fait-on remarquer, «Parwez n'est pas le seul dans cette situation sur la liste de candidats du gouvernement». Les membres du bureau politique du MPM ont exprimé dimanche leur solidarité envers Parwez Nunnoo.

Ce que le Bureau politique du MPM a surtout fait comprendre à Alan Ganoo, dimanche, c'est qu'en offrant deux tickets au MPM dans une seule circonscription, le MSM veut réduire les zones d'influence du MPM dans le pays. «Au lieu de quatre ou de deux circonscriptions où le MPM a de solides assises, nous explique un membre présent lors de la réunion de dimanche, nous voici désormais cantonnés à la seule circonscription no 14.» Un observateur politique souligne que c'est la façon de faire du MSM et des Jugnauth : ils embrassent leurs rivaux pour mieux les étouffer.

«Pravind Jugnauth l'a déjà réussi avec Ivan Collendavelloo et Steven Obeegadoo. Le PMSD le sera aussi, l'heure venue.»

Xavier-Luc Duval en embuscade

C'est surtout le fait d'enlever Tania Diolle du no 18 qui a suscité l'incompréhension et l'indignation. «Comment a-t-on pu laisser la Parliamentary Private Secretary travailler la circonscription no 18 jusqu'au bout pour ensuite lui refuser le ticket que l'on donnera à Xavier-Luc Duval ?» se demande notre interlocuteur. «Le MSM, et surtout l'intermédiaire patenté, aura laissé croire à Tania Diolle qu'elle obtiendrait l'investiture de Belle-Rose-Quatre-Bornes alors que la décision de donner le ticket à Xavier-Luc Duval avait déjà été prise.» Non seulement cela a créé de la frustration au MPM, mais il y a provoqué de la colère car le MPM se rend maintenant compte que l'on a utilisé Tania Diolle et les ressources du MPM pour préparer le terrain pour Xavier-Luc Duval. «Si ce n'est pas de l'opportunisme de la part de Xavier-Luc Duval...»

On se rappelle de ce que nous avait dit l'historien Jocelyn Chan Low : XavierLuc Duval retardera le plus longtemps possible l'annonce de l'alliance du PMSD avec le MSM, en vertu d'une stratégie de «public opinion management».

Autrement, cela aurait provoqué une réaction de rejet de la part des partisans du PMSD, mais aussi de ceux du MSM. Si la stratégie marche, Duval aura fait d'une pierre deux coups : rester en embuscade tout en laissant à Tania Diolle le soin de conserver les sympathisants du MSM et du MPM mobilisés. Le rôle de l'intermédiaire est de plus en plus remis en question par le MPM qui juge qu'il n'est pas neutre et qu'il est du côté de Xavier-Luc Duval qu'il fréquenterait depuis longtemps.