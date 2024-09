Egypte: Entlaq prend une participation dans la start-up égyptienne Brotinni pour stimuler la technologie alimentaire

Entlaq acquiert une participation dans une start-up égyptienne de premier plan, Brotinni, spécialisée dans la technologie des bouchers noirs et les solutions alimentaires intelligentes faisant appel à la biotechnologie industrielle.

Entlaq, une société spécialisée dans le soutien à l'entrepreneuriat, a pris une participation dans Brotinni, une startup égyptienne de premier plan axée sur la technologie des bouchers noirs et les solutions alimentaires intelligentes.

Fondée en 2020, Brotinni utilise la biotechnologie industrielle et des technologies vertes respectueuses de l'environnement pour optimiser la logistique et les chaînes d'approvisionnement. Ces innovations permettent à Brotinni de maintenir la durabilité des produits alimentaires jusqu'à 14 jours tout en réduisant la dépendance à l'égard des matériaux nocifs pour l'environnement.

Le partenariat vise à étendre les activités de Brotinni en Égypte et à explorer les possibilités offertes par les marchés régionaux du Moyen-Orient. Brotinni devrait bénéficier de l'expertise d'Entlaq en matière de développement et d'accélération des affaires afin d'accroître sa présence dans les secteurs de la viande et de la volaille.

Key Takeaways

En Égypte, les secteurs de l'alimentation locale et de la livraison de produits d'épicerie ont connu une croissance fulgurante au cours des dernières années grâce à des startups qui s'appuient sur la technologie pour relever des défis importants, principalement dus à une chaîne d'approvisionnement fragmentée qui entraîne des retards de livraison et des confusions de commandes.

Ces startups aident les acteurs de cet espace à gérer l'approvisionnement et les achats tout en se concentrant sur la fourniture d'une expérience et d'un service de haute qualité à leurs clients. Pour ces startups, les opportunités de marché en Égypte et dans la région MENA sont énormes, l'économie étant en pleine croissance et le commerce électronique de plus en plus adopté.