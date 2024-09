Mali: Attaque terroriste contre le camp de Gendarmerie à Faladié- Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Gsim) revendique les deux actions

On en sait plus sur les deux attaques qui ont eu très ce matin du mardi 17 Septembre 2024.Selon Monde Afrique, un groupe lié à Al-Qaida revendique les attaques contre l’aéroport et l’école de gendarmerie à Bamako. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Gsim) affirme avoir mené une « opération spécifique » ayant entraîné « d’énormes pertes humaines » et « la destruction de plusieurs avions de combat ».

Ce mardi 17 septembre, vers 5 h 30, lorsque des tirs et des détonations ont retenti à Bamako, autour de l’école de gendarmerie, dans le quartier de Faladié, et aux environs de l’aéroport Modibo-Keïta, une dizaine de kilomètres plus au sud, où se situe une base de l’armée de l’air malienne. Ces attaques ont été revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Gsim, lié à Al-Qaida). Dans son communiqué, diffusé peu après 11 heures, l’organisation djihadiste affirme avoir mené une « opération spécifique » contre « l’aéroport militaire et une base d’entraînement de la gendarmerie » qui a entraîné « d’énormes pertes humaines et matérielles » ainsi que « la destruction de plusieurs avions de combat ».Abamako. com exploite un communiqué officiel des armées. De son côté, l’état-major général des armées maliennes a déclaré qu’« un groupe de terroristes a tenté de s’infiltrer dans l’école de gendarmerie de Faladié », ajoutant que des ratissages étaient menés et que la situation était « sous contrôle ».

Si les autorités maliennes n’ont pour l’instant fourni aucun bilan humain, un officier a assuré au Monde que l’attaque contre l’école de gendarmerie avait fait « plusieurs morts ».

De son côté, adakar.com ajoute que dans la matinée de ce mardi 17 septembre 2024, à l’aube, des points sensibles de la capitale ont été visés par des attaques terroristes, notamment les écoles de la Gendarmerie à Faladié. « La vive réaction des Forces de Défense et de Sécurité a permis de repousser ces attaques. En cette circonstance, le ministre de la Sécurité et de la protection civile rassure les populations que la situation est totalement sous contrôle et les invite à vaquer librement à leurs occupations », ajoute le site.