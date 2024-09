Madagascar: L'île aux mille merveilles - Caro Rkt se dévoile

Unique artisan parfumeur de la Grande île, Floribis s'allie avec Caro Rkt pour une première exposition artistique dans leurs locaux depuis vendredi. Une première pour l'artiste visuelle Caro Rkt, elle l'intitule « L'île aux mille merveilles ».

Rovan'i Madagasikara, le grand sifaka, l'ange d'Anosy, le zébu malgache, les dunes vezo... ont inspiré Caro Rkt pour conforter sa toute première exposition baptisée « L'île aux mille merveilles ». Ses tableaux trônent dans le showroom de Floribis Ivato. Entre les vétivers, les romarins, l'ylang-ylang et autres produits du terroir, elle fond ses œuvres dans cet univers sur une note de parfums vanillés.

Artiste visuel, elle combine, dessin, photographie et art numérique. Artiste engagée, Caro Rkt met en avant la beauté de la flore et de la faune malgache mettant un accent sur certains animaux menacés d'extinction. Pour rendre ses oeuvres accessibles à toutes les bourses, chaque tableau est décliné en accessoires utiles au quotidien. Entre les mug, les tote bag, les trousses, les t-shirts et sweats à capuche... Cette première collection signée Caro Rkt tient ses promesses. Son inspiration ? Lors du confinement, Caro Rkt était à Wuhan, l'épicentre de la Covid-19.

De là, la nostalgie de la Grande île l'a gagnée à un tel point qu'elle décide de se remettre au dessin pour mettre en avant des monuments, flore et faune et paysages typiquement malgaches. Elle raconte, « J'avais le besoin irrépréhensible de me sentir proche de mes racines. L'une des raisons pour lesquelles mon choix s'est porté sur des pièces de mes souvenirs d'enfance pour mes premiers jets. » Judicieux !