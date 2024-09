Madagascar: Exposition 'Memoria - récits d'une autre Histoire - Un catalogue de 250 pages bientôt

Un ouvrage sur l'exposition Memoria : récits d'une autre Histoire sortira officiellement en cette fin de semaine.

En 5 mois d'ouverture, Memoria : récits d'une autre Histoire, un grand projet d'art contemporain exposé à la Fondation H a été vue par plus de 70 000 visiteurs. « Cette exposition incarne l'idée d'une mémoire collective composée d'une myriade de récits, d'histoires, de questionnements et d'expériences éparpillées dans nos mémoires individuelles, personnelles, intimes », expliquent les notes des commissaires de l'exposition, Nadine Hounkpatin et Céline Seror.

Cette idée est révélée à travers les œuvres des 22 artistes invités dans le cadre de cette exposition, dont le travail renvoie à la reconstruction d'un tout commun, d'un tout universel qui renouvelle notre regard sur la création contemporaine issue d'Afrique et de ses diasporas. « Lorsque la parole et la mémoire sont oubliées, tuées, effacées, ou tronquées, dévoiler un contre-récit, faire coexister des histoires plurielles, et révéler les non-dits, devient alors une urgence à laquelle ces 22 artistes ont répondu », soulignent encore les notes des deux commissaires de l'exposition.

Justement, pour immortaliser ce travail de mémoire collective, et surtout puisque l'écrit reste, un catalogue de cette exposition sera bientôt lancé au public. Il s'agit d'un ouvrage de 250 pages trilingue, en malgache, français et anglais. Dans cet ouvrage, Virginie Andriamirado, Ludonie Velotrasina, et Ashraf Jamal, tous les trois auteurs émérites, ont été invités à englober les trois chapitres de l'exposition par des critiques de fond, appuyés par plus d'une vingtaine de notices d'œuvres écrites par 12 auteurs issus de l'équipes de la Fondation H et de la scène littéraire malgache.

Parmi ces derniers figurent Tsiaro Andriamahery, Marie Doumerc, Veronique Elinoro Rajaonah, Fanevasoa Rabemiarana, Aude Razafindratsima et Astride Yaoba, entre autres. L'ouvrage est complété par les biographies des artistes et de très nombreuses vues d'exposition et reproduction d'oeuvres.

Il sera présenté officiellement au public dans les locaux de la Fondation H ce samedi 21 septembre après-midi. Une vente dédicace de l'ouvrage est également prévue. Le catalogue sera accessible à la vente dans les espaces de la Fondation H dans la capitale malgache et à Paris, dans les librairies partenaires dans les deux villes, et en ligne.