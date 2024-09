Madagascar: Pêche aux Langoustes - Échange entre la DIANA et la région Anosy

Les 5, 6, et 7 septembre derniers, six pêcheurs professionnels des communes rurales d'Ambolobozy, Mahavanona, Ankatongana ont effectué une visite sur la chaîne de valeur de langouste à Tolagnaro en vue d'un échange de savoir-faire. Le projet a été initié par une collaboration entre Sahanala-Kobaby, ainsi que les deux directions régionales impliquées, à savoir, l'Environnement et le Développement durable, la Pêche et de l'Économie bleue.

Les instigateurs du projet ont choisi la région Anosy étant donné que cette partie du pays excelle dans le domaine halieutique. Ainsi, en l'espace de trois jours, les pêcheurs nordistes ont acquis une technique favorisant la conservation de l'environnement marin. En outre, la cohésion sociale et l'autodiscipline permettent aux Fort-dauphinois d'avoir des ressources marines inépuisables. Ce qui n'est malheureusement pas le cas chez leurs compatriotes septentrionaux.

Effectivement, dans la région DIANA, les dates de fermeture ne sont guère respectées malgré les sensibilisations. « En toute franchise, ils sont très avancés. Nous devrions avoir le même état d'esprit. Personnellement j'ai appris beaucoup de choses. Nous n'allons pas uniquement partager tout ce que nous avons assimilé durant ce voyage, mais conscientiser davantage nos camarades », avoue Vanona Beanjara l'un des participants.

La langouste est un produit phare de Taolagnaro. D'après les informations, cette région en produit près de 400 tonnes par an. Par ailleurs, l'utilisation de vedettes en fibres naturelles ainsi que les filets biodégradables favorise l'amélioration du rendement. Éberluée, la délégation de la DIANA est entièrement persuadée que la pêche est plus qu'un métier, c'est une passion, un art. De part et d'autre, la rencontre s'avère enrichissante. Ce genre d'échange contribue au développement durable du secteur.

A part les six pêcheurs, deux responsables de la direction régionale de l'Économie bleue de la DIANA, Orien Razandrimalala et sa collègue de travail Yvette Soafeno ainsi que le chef de projet de Sahanala Kobaby - Antsiranana Gaillord Jaona y étaient présents. Ces personnalités ont promis de relever le défi afin d'atteindre leur principal objectif : maintenir l'écosystème marin pour une pêche durable !