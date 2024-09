Nigeria: « Nous demandons vos prières et une aide matérielle » - Appel du diocèse de Maiduguri touché par les pires inondations depuis 30 ans

Abuja — « La gravité de l'inondation a largement dépassé les estimations du gouvernement et de nous tous, ce qui en fait la plus catastrophique à Maiduguri depuis plus de trois décennies », indique un rapport envoyé à l'Agence Fides par le diocèse de Maiduguri, capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, touché par les inondations provoquées par la rupture du barrage d'Alau (voir Fides 13/9/2024).

« L'ampleur sans précédent de l'inondation a présenté des défis qui dépassent notre expérience précédente, car plus de la moitié de la ville est sous l'eau. Il y a eu plusieurs morts et des biens d'une valeur de plusieurs milliards de nairas ont été détruits », indique le rapport qui précise que plus d'un million de personnes ont été touchées par les inondations, dont 410 000 ont été déplacées.

« Les inondations, qui ont commencé au cours du week-end et se sont aggravées les jours suivants, ont été causées par un excès d'eau atteignant le barrage d'Alau. L'effondrement des déversoirs a libéré une importante vague d'eau en aval, provoquant des inondations généralisées dans les communautés environnantes. Le gouvernement et les agences concernées s'efforcent actuellement d'évacuer et de réinstaller les habitants des zones touchées et d'assurer la fourniture de nourriture, d'abris et d'assistance médicale, mais la situation reste préoccupante. Les camps de personnes déplacées qui avaient été officiellement fermés par le gouvernement ont été rouverts pour accueillir les personnes qui ont perdu leur maison dans les inondations ».

%

« En ce qui concerne l'Église catholique, le secrétariat diocésain et la cathédrale Saint-Patrick sont tous inondés. Les paroisses suivantes ont également été gravement touchées : St John Custom, St Michael Railway et St Augustine Gwange. Bien que nous soyons encore en train d'évaluer l'étendue de la catastrophe, nous estimons que plus de 20 000 fidèles catholiques ont été touchés dans ces paroisses, ce qui représente environ 3 000 foyers.

« Plus de 40 % de la ville est encore sous les eaux. Il est difficile de déterminer l'ampleur des pertes humaines et matérielles. Des mesures sont prises et des données sont collectées en vue d'une catégorisation précise et détaillée des pertes.

Le rapport se termine par un appel à la solidarité : « Que Dieu tout-puissant nous aide à surmonter cette catastrophe et à soulager toutes nos souffrances. Nous demandons des prières spéciales pour les familles et toutes les personnes touchées par les inondations, afin que Dieu leur donne force et consolation. Nous demandons également un soutien financier pour permettre au diocèse de soutenir les victimes des inondations. Les besoins les plus urgents sont la nourriture, l'assistance médicale/hygiénique et les abris temporaires ».