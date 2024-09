Madagascar: Commerce équitable - Le pays exporte 45 tonnes par an de sucre bio

La coopérative PAACO (Produits Agricoles et Artisanaux de la Côte Orientale) se spécialise dans la production de sucre biologique et bien d'autres épices comme la cannelle et le girofle, sans oublier la transformation de litchi.

Elle regroupe actuellement plus d'une centaine de producteurs provenant des communes de Fanandrana, Ambohitandroho, Ambinaninony, Antsapanana et Brickaville dans les régions Atsinanana et Analanjirofo. Il s'agit d'une union de coopératives de producteurs ayant intégré le réseau des coopératives du commerce équitable. « Notre objectif consiste à commercialiser des produits agricoles de qualité respectant les principes et les normes du commerce équitable et de l'agriculture biologique. En effet, aucun produit chimique n'est utilisé tout le long du processus de transformation de nos produits agricoles et ce, depuis leur plantation. Chaque année, nous exportons à peu près 45 tonnes de sucre complet de canne bio avec le soutien de divers partenaires dont le Scop Ethiquable », a déclaré le président du réseau des coopératives du commerce équitable Jean Bellarmin Lava. « Nous ne disposons que d'une unité de transformation artisanale à capacité de production limitée. Raison pour laquelle, nous ne parvenons pas à satisfaire la demande sur le marché international. Rien que pour la France, ses besoins en sucre biologique s'élèvent à environ 500 tonnes par an », a-t-il ajouté.

Renouveler la plantation

Il est à noter que le sucre produit par la coopérative est entièrement écoulé sur le marché international. Ce qui a permis de relancer la filière canne à sucre à Madagascar. « Il s'agit notamment d'un sucre non raffiné obtenu à partir de la déshydratation naturelle du jus de canne afin de préserver toutes les qualités nutritionnelles », tient à préciser David Maurice, vice-président de l'union des coopératives Maneva dans la région Atsinanana faisant partie de la coopérative PAACO.

Ce produit tant convoité à l'extérieur a été exposé dans le cadre de la 6e édition de la Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, qui s'est tenue la semaine dernière au parc des expositions Forello Tanjombato. Force est également de remarquer que les paysans membres de ce réseau bénéficient de nombreux avantages tirés de ce commerce équitable.

A titre d'illustration, « le débouché de nos produits est assuré. Il y aura également un partage de bénéfice annuel entre les membres. Chaque producteur parvient ainsi à améliorer son niveau de vie en scolarisant ses enfants et en ayant accès aux services de santé, entre autres. Nous prévoyons également de renouveler nos plantations tous les six ans. En 2021, nous avons cultivé des cannes à sucre sur une superficie de 40 hectares », d'après toujours les explications de Jean Bellarmin Lava, le président du réseau des coopératives du commerce équitable.

A la recherche de partenaires

Par ailleurs, la coopérative PAACO est actuellement à la recherche de partenaires afin de mettre en place d'autres unités de transformation de canne à sucre. « Notre but est d'augmenter la production de sucre complet de canne qui plus est certifié bio pour que l'on puisse satisfaire la demande sur le marché international », a-t-il avancé. Compte tenu des retombées économiques positives tirées par la coopérative PAACO via l'exportation de son sucre complet de canne bio dans le cadre d'un commerce équitable, la relance de cette filière bio s'avère plus juteuse.

En plus, les producteurs membres de la coopérative bénéficient des prix incitatifs justes et équitables. Ils diversifient déjà leurs activités en se lançant dans la production de cannelle, de girofle et de purée de litchi qui sont tous certifiés bio. « Une part importante de notre production est expédiée sur le marché international », a indiqué David Maurice, vice-président de l'union des coopératives Maneva dans la région Atsinanana.