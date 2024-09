Cote d'Ivoire: Affaires étrangères- La nouvelle représentante résidente du PNUD présente ses lettres de créance

La nouvelle représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Côte d'Ivoire, Blerta Cela, a officiellement présenté, le jeudi 12 septembre à Abidjan-Plateau, ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Kacou Houadja Léon Adom. Cette rencontre marque le début de sa mission officielle dans le pays. Rapportent des sources officielles ivoiriennes à Abidjan dont le Cicg.

Lors de cette entrevue, Blerta Cela a réaffirmé l'engagement du PNUD à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) et mettre en œuvre le Plan National de Développement (PND) 2021-2025. Elle a salué les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire dans divers domaines, tels que la croissance économique, la gouvernance, et la cohésion sociale.

Blerta Cela a mis en avant plusieurs axes prioritaires pour la coopération entre le PNUD et la Côte d'Ivoire, notamment le développement économique et social, la lutte contre le changement climatique, la gouvernance et la résilience ainsi que la paix et la sécurité.

Elle a également souligné l'importance de mobiliser des ressources et des partenariats pour l'élaboration du prochain PND 2026-2030.

Le ministre Kacou Houadja Léon Adom a, de son côté, salué la qualité du partenariat de longue date entre la Côte d'Ivoire et le PNUD, et a souligné l'importance de cette collaboration dans l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts conjoints pour la promotion de la paix, la stabilité et le développement durable.