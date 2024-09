Madagascar: Industrie locale - Vers une relance de la production de sucre à Ambilobe

Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, a effectué une visite décisive à Ambilobe, samedi dernier, pour examiner les solutions visant à revitaliser la production locale de sucre.

Cette visite survient seulement trois jours après une réunion de travail entre le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) et le Premier ministre, pendant laquelle des directives ont été données pour résoudre rapidement les problèmes rencontrés par l'usine de sucre de la région. Accompagné du Directeur général de l'Agriculture du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, du Directeur général de SIRAMA et du Directeur général du Centre malgache de la canne à sucre et du sucre (CMCS), David Ralambofiringa a entrepris un tour complet de la situation.

La visite a principalement porté sur l'état des infrastructures de protection contre les inondations, particulièrement les digues de protection endommagées par le cyclone Gamane. Le ministre a également visité l'usine SUCOCOMA, où il a eu des échanges avec les responsables de l'entreprise. L'objectif principal de ces discussions était d'évaluer et d'améliorer les méthodes de fonctionnement ainsi que la qualité des produits fabriqués.

« Le ministère de l'Industrie et du Commerce continue sans relâche d'appuyer les industries locales pour produire les biens essentiels à la population malgache, y compris le sucre », a affirmé David Ralambofiringa.

Relance

Historiquement, l'usine d'Ambilobe avait une capacité de production annuelle de 65 000 tonnes de sucre. Toutefois, cette capacité a chuté à 55 000 tonnes en raison des dommages causés par le cyclone Gamane. Cette baisse de production représente un défi majeur pour la région, mais le ministre assure que des mesures seront prises pour remédier à la situation.

En outre, David Ralambofiringa a souligné l'importance de la préparation pour les futurs défis en approvisionnement. Lors de sa visite, il a rappelé à l'équipe de la direction régionale de l'Industrialisation et du Commerce (DRIC) de Diana, l'importance d'une gestion proactive et d'une bonne préparation pour garantir l'approvisionnement en biens de consommation quotidienne. Selon les explications, cette démarche vise à renforcer la résilience du secteur face aux imprévus climatiques et à assurer une production durable et stable.