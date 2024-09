Afrique de l'Ouest: Setao et Tractafric Motors en tête des gains hebdomadaires dans un contexte de fluctuations du marché

L'action Setao (STAC) a bondi de 7,69% à 700 FCFA, en tête des gains hebdomadaires dans un contexte de regain d'intérêt des investisseurs.

Tractafric Motors CI (PRSC) a connu une hausse de 6,19% à 2400 FCFA après une baisse significative la semaine précédente.

BOA Niger (BOAN) a fait face à une baisse notable de 11,69% à 3 400 FCFA après un gain précédent de 7% en raison de l'allocation de nouvelles actions et d'un indicateur RSI suracheté.

La Setao, cotée à la BRVM, a rebondi avec une hausse de 7,69% à 700 FCFA la semaine dernière, après une baisse de 5,11% la semaine précédente. L'intérêt renouvelé des investisseurs place l'action Setao (STAC) en tête des gains hebdomadaires les plus importants, malgré sa susceptibilité continue au comportement spéculatif des investisseurs.

De même, Tractafric Motors CI (PRSC) a connu une hausse de 6,19% à 2400 FCFA après une forte baisse de 13,08% la semaine précédente. Les autres valeurs les plus performantes sont Safca (+6,02% à 880 FCFA), Sucrivoire (+5,61% à 565 FCFA), et BOA Mali (+4,86% à 1 835 FCFA).

Après avoir gagné plus de 7% la semaine précédente, le cours de l'action BOA Niger(BOAN) a chuté de 11,69% à 3400 FCFA, le plaçant parmi les titres les moins performants. Cette baisse est due à son nouveau processus d'allocation d'actions et à l'indicateur RSI suracheté de l'action. Les autres sous-performances comprennent Onatel BF(ONTBF), Nei-ceda(NEIC), Oragroup(ORGT), et Air Liquide(SIVC).

Points clés à retenir

Les investisseurs ont échangé près de 3,30 milliards de FCFA, marquant une baisse de 4,36% par rapport à la semaine précédente. Sonatel a dominé les volumes de transactions avec 1,10 milliards FCFA, représentant 33,5% du volume hebdomadaire.

Orange CI et Société Générale CI ont suivi avec respectivement 263,82 millions FCFA et 222 millions FCFA de volumes de transactions. Les bonnes performances de la Setao et de Tractafric Motors ont marqué la semaine, malgré la volatilité générale du marché et les pertes significatives de BOA Niger et Onatel BF. Sonatel a continué à dominer l'activité commerciale, reflétant sa position dominante sur le marché.