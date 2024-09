Madagascar: Concert - Kazar en tournée nationale

La venue de Milon Kazar sur ses terres n'est jamais anodine. Le pionnier du trash métal malgache se produira sur la scène du 44 Bistrot Tsaralalana le 27 septembre à 18h30.

D'autres dates sont aussi dans le programme, la plus mémorable sera sûrement pour le 28 septembre au théâtre de verdure d'Analamaitso Analamahitsy à 15h. A ses côtés, le groupe Kazar mené par deux des fondateurs, Lalah et Milon retrouveront Apost, une autre référence, Seth on fire et Egreygore. Quand les générations se rassemblent, cela fait belle lurette que le paysage du rock malgache n'a connu un tel plateau.

Pour ainsi dire, Kazar a déplacé les frontières des amateurs de nouvelles sensations à Madagascar. Milon a passé son enfance à Tamatave, Lalah a grandi à Diego Suarez, déjà les gars de la ville l'ont initié à du deep purple et compagnie. La vague rock a touché toute l'île Rouge. Ce dernier rejoint Tamatave, une ville qui a grandement contribué à l'instauration des sonorités rocks à la malgache.

Si le premier a fait ses bases dans le classique, le second a été un batteur de salegy et de jazz. En 1984, Kazar inscrit son nom dans l'histoire musicale de l'Afrique avec le concert « Arovy ny ala sao handova dezaka », le premier concert environnemental du continent avec la présence de Little Bob Story. Les annales peuvent le confirmer. C'est tout ce background qui sera au Bistrot 44 et à Analamaitso.