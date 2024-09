Madagascar: Basket - Inter-Call Contest - ADM Value remet son titre en jeu

Après une année d'absence, le tournoi Inter-Call Contest fait son grand retour. Organisé par Moov'up Events, cet événement sportif open dédié aux entreprises de call center a officiellement été présenté ce week-end. La deuxième édition de ce tournoi se déroule du 12 au 27 octobre au Gymnase Couvert de Mahamasina, avec la participation de 17 équipes.

« L'objectif de cet événement est de promouvoir l'éducation et la discipline à travers le sport, tout en offrant aux travailleurs une occasion de se retrouver et de pratiquer le sport ensemble dans un moment de convivialité », explique Hariliva Andriamboahangy, coordinateur de Moov'up. L'équipe de l'ADM Value défendra son titre lors de cette seconde édition. Des entreprises majeures telles que Konecta, Intelcia et Concentrix seront également présentes.

Les compétitions s'annoncent intenses, avec des récompenses significatives pour les équipes victorieuses : deux millions d'ariary pour les champions masculins et un million d'ariary pour les championnes féminines.

Le programme inclut également des concours de tir à 3 points, des concours de pom-pom girls, ainsi que des élections miss et mister, sans oublier diverses animations pour enrichir l'expérience des participants et spectateurs. La réunion technique et le tirage au sort des groupes se sont déroulés ce dimanche à Behoririka, marquant le coup d'envoi officiel de ce tournoi.