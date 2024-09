Ethiopie: La couche d'ozone est toujours sur la bonne voie pour se reconstituer complètement - OMM.

Addis Abeba — De nouvelles données publiées lundi dans le Bulletin annuel sur l'ozone et les UV de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) révèlent que la couche d'ozone est sur la bonne voie pour se reconstituer à long terme.

Selon l'OMM, la couche d'ozone qui protège la Terre des rayons ultraviolets cancérigènes montre des signes d'épaississement après des années d'appauvrissement.

L'Organisation météorologique mondiale l'a annoncé dans son Bulletin annuel sur l'ozone et les UV de l'OMM publié lundi, qui contient des informations sur l'état de la couche d'ozone et sur les mesures visant à protéger la santé humaine et l'environnement des rayons ultraviolets nocifs.

La publication du Bulletin sur l'ozone et les UV coïncide avec la Journée mondiale de l'ozone qui célèbre la mise en oeuvre du Protocole de Montréal et de l'amendement ultérieur au pacte, connu sous le nom d'Accord de Kigali. Cet accord international clé a mis fin à la production de « substances nocives appauvrissant la couche d'ozone ».

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré que de nouvelles mesures de protection sont essentielles.

« L'amendement de Kigali au Protocole, qui vise à éliminer progressivement les hydrofluorocarbures (HFC) - de puissants gaz à effet de serre - peut contribuer à faire progresser les efforts d'atténuation du changement climatique, à protéger les populations et la planète », a déclaré le Secrétaire général. « Et cela est plus que jamais nécessaire, alors que les records de température continuent de battre. »

L'agence météorologique de l'ONU a déclaré que l'ozone pourrait retrouver son niveau de 1980 - avant l'apparition d'un trou dans la couche d'ozone - d'ici 2066 environ au-dessus de l'Antarctique si les politiques actuelles sont maintenues.

Cela pourrait également conduire à une reconstitution complète de la couche d'ici 2045 au-dessus de l'Arctique et 2040 pour le reste du monde.

Matt Tully, président du Groupe consultatif scientifique de l'OMM sur l'ozone et le rayonnement UV solaire, a déclaré que le programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) de l'organisation fournit en permanence un soutien crucial à la science de l'ozone au moyen d'observations, d'analyses, de modélisation, de gestion des données et de renforcement des capacités.

« Il est essentiel que les observations de l'ozone, des substances appauvrissant la couche d'ozone et du rayonnement ultraviolet (UV) soient maintenues avec la qualité, la résolution et la couverture mondiale nécessaires pour tenir compte des changements de l'ozone au cours des prochaines décennies », a déclaré Tully. « De nombreux facteurs influenceront la reconstitution attendue de l'ozone, qui doit être pleinement mesurée et comprise. »

Le bulletin de l'OMM fournit également des détails sur les stratégies visant à protéger la santé humaine et l'environnement du rayonnement ultraviolet tout en explorant l'impact des conditions météorologiques et d'une éruption volcanique importante sur le trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique en 2023.

Bien que le bulletin détaille les changements positifs du trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique, il a constaté que les événements atmosphériques peuvent avoir un impact important sur la façon dont le trou d'ozone se développe périodiquement.

L'OMM indique que les scientifiques ont encore des lacunes dans la compréhension de ces variables et continuera à surveiller de près la couche d'ozone pour expliquer tout changement inattendu.