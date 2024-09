Soudan: L'Agence internationale de l'énergie confirme son soutien au pays dans tous les domaines concernés

Port-Soudan — L'Agence Internationale de l'Energie (AIE) a confirmé son soutien au Soudan dans tous les domaines liés à l'utilisation des technologies nucléaires pour la sécurité alimentaire.

C'est ce qui ressort d'un discours prononcé lundi par Mme Dr Najat Mukhtar, Directrie générale adjointe de l'Agence et Directrice du Département des sciences et applications nucléaires, lors de la cérémonie d'ouverture du Pavillon du Soudan, en marge de la Conférence générale de l'Agence, intitulée Agence Internationale de l'Energie Atomique et productivité agricole au Soudan.

D'autre part, Mme Najat a salué la coopération existante entre le Soudan et l'agence, notant quelques projets et exemples réussis dans ce contexte, notamment la culture d'échantillons de blé, de maïs, d'arachides, de bananes et de tomates à haute productivité et résistance aux conditions climatiques difficiles.

Elle a souligné que l'agence continuera à répondre aux besoins du Soudan, y compris le renforcement des capacités et la coopération technique aux efforts du pays pour atteindre la sécurité alimentaire, et a salué l'initiative du Soudan de créer un groupe d'amis de la sécurité alimentaire à Vienne.

Pour sa part, Son Excellence Dr. Abu Bakr Omar Al-Bushra, Ministre de l'Agriculture et des Forêts, dans son discours enregistré, a salué le partenariat long et fructueux entre le Soudan et l'Agence internationale de l'énergie atomique dans les domaines de l'amélioration des cultures, de la santé animale et la productivité, la gestion des terres et de l'eau, la sécurité alimentaire et la lutte contre les parasites et les insectes, exprimant son espoir de renforcer les avantages des technologies nucléaires grâce à l'initiative 'Corn for Food' lancée l'année dernière pour surmonter les défis de la sécurité alimentaire.

%

Il a déclaré que la situation géographique unique du Soudan, sa jouissance de terres fertiles et la diversité de ses climats lui permettent de bénéficier des technologies nucléaires pour améliorer la productivité agricole, garantir la sécurité alimentaire et gérer efficacement les ressources naturelles afin de contribuer à la sécurité alimentaire du pays et de son continent africain et l'environnement arabe.

Il convient de noter que le Pavillon du Soudan à la soixante-huitième session de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui s'est ouverte lundi à Vienne, a été organisé en coopération entre l'Autorité soudanaise de l'énergie atomique et la Mission permanente du Soudan auprès de l'Agence.

Elle poursuivra ses travaux jusqu'à vendredi prochain, tandis que la conférence accueillera un forum scientifique sur l'Initiative 'Corn for Food', qui vise à promouvoir l'utilisation des techniques nucléaires dans les domaines liés à la sécurité alimentaire.