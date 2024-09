Angola: L'Institut national de statistiques prêt à démarrer le recensement de 2024

Luanda — Le directeur général adjoint du secteur social de l'Institut national de statistiques, Hernany Luís, a réaffirmé ce lundi, à Luanda, que toutes les conditions logistiques, humaines et matérielles ont été créées pour le début du Recensement-2024, le 19 septembre.

Intervenant lors de la séance de clarification sur le Recensement, Hernany Luís a déclaré que plus de 70 mille recenseurs des dix-huit provinces du pays seront impliqués dans cette opération de recensement.

"Toutes les conditions logistiques et humaines sont garanties pour un processus normal, grâce à l'expérience acquise dans la réalisation du recensement de 2014 et à la participation des différents départements ministériels et de toute la société civile", a-t-il souligné.

Selon le responsable, la collecte des données durera 30 jours et couvrira les 164 municipalités, 562 communes, districts, quartiers et villages des 18 provinces du pays, tant en milieu urbain que rural, les gouvernements provinciaux et les administrations locales étant également engagés dans le processus, ce qui facilitera et accélérera le processus.

Il a garanti que la logistique, les chauffeurs, les recenseurs et les assistants techniques qui se rendront dans les zones les plus reculées du pays seront également assurés, avec le soutien des Forces de Défense et de Sécurité.

Avec le recensement, a-t-il poursuivi, on espère obtenir des données sociodémographiques actualisées, principalement sur le nombre de la population, sa répartition par sexe et âge, située dans l'espace géographique angolais, les conditions de logement, l'accès à l'éducation et à la santé.

%

Il a souligné que les données qui seront collectées vont permettre à l'exécutif d'évaluer la situation des familles, la migration, la religion, les caractéristiques ethniques et raciales, les handicaps physiques et les déplacements des personnes pour étudier ou travailler.

Pour le succès de cette opération, l'Exécutif a mis à disposition, dans le Budget Général de l'État, 30 milliards de kwanzas pour couvrir les dépenses liées au Ressentiment Général de la Population et de l'Habitat - Recensement-2024.

Réalisé sous le thème "Ensemble, nous comptons pour l'Angola", le Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2024 est le deuxième réalisé après l'Indépendance du pays, en 1975, le premier ayant eu lieu en mai 2014, entre le 16 et le 31 mai.