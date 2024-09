Angola: Le MPLA réaffirme l'exaltation de la vie et de l'oeuvre de Neto

Luanda — Le Bureau Politique du Comité Central du MPLA a réaffirmé mardi son engagement permanent à continuer à exalter la vie et l'oeuvre du premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto.

Cette position est exprimée dans une déclaration du MPLA à l'occasion du 17 septembre, jour du Héros National et Fondateur de la Nation, qui est célébré aujourd'hui et qui marque également le 102ème anniversaire de la naissance d'Agostinho Neto.

"Avec révérence, nous rendons hommage à ce fils distingué de l'Angola, en préservant les valeurs et qualités extraordinaires qui l'ont élevé à la position éminente qu'il occupe dans le contexte des nations", peut-on lire dans le document.

Le Bureau politique du MPLA appelle également tous les Angolais à célébrer cette date avec un espoir renouvelé, en visant les changements nécessaires dans le cadre socio-économique actuel du pays et en aspirant à la réalisation des nobles idéaux qui ont guidé la lutte politico-partisane, sur la base de la maxime de Neto "Le plus important est de résoudre les problèmes du peuple."

"Avec cet objectif, le Bureau Politique du MPLA défend le renforcement de la capacité productive de la Nation, aligné avec les objectifs de diversification économique, comme moyen d'assurer la construction durable d'une économie qui favorise le développement que l'Angola aspire tant et pour lequel il travaille avec un dévouement infatigable", peut-on lire dans le communiqué.

Il ajoute que, sous la devise "Avec les idéaux de Neto, construisons une économie forte et dynamique", le MPLA réaffirme la valeur pérenne et la place unique réservée au Président António Agostinho Neto dans le processus de construction et de consolidation de l'Angola comme nation souveraine, libre, indépendante et patronne de son destin, visant les plus hautes aspirations du peuple angolais.

Le MPLA estime que le maintien d'un dialogue profond, permanent, ouvert et inclusif est une condition fondamentale pour que le pays puisse atteindre, le plus rapidement possible, les objectifs fixés par l'Exécutif et son leader, João Lourenço.

Par ailleurs, le MPLA appelle à l'union des efforts autour des meilleures solutions pour l'avenir de l'Angola.