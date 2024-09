Congo-Kinshasa: Au cours d'un échange avec les autorités municipales de Bukavu - L'ACDH s'engage à promouvoir le développement durable au pays

L'Association congolaise pour le développement humain (ACDH), mettant l'accent sur la politique énergétique et foncière essentielle pour améliorer les conditions de vie des communautés locales, s'engage à oeuvrer pour un développement durable et équitable en République démocratique du Congo. C'est le sens d'un échange avec les autorités municipales de Bukavu sur le thème « le processus électoral et son incidence sur l'élaboration de la politique énergétique et de la loi foncière en RDC »

Il s'agit de former les para-juristes et défenseurs climatiques sur l'autonomisation juridique des communautés insulaires de d'Idjwi dans la province du Sud-Kivu. L'autonomisation juridique vise à doter les membres de ladite communauté des connaissances sur les principes fondamentaux de la protection de l'environnement et les textes de lois leur permettant de comprendre, d'exiger le respect de gestion durable et de leur droit à la participation et à l'information lors de l'exploitation des ressources naturelles. Cette association permet donc à la communauté locale de rester éveillée en étant capable de dénoncer et de contester les irrégularités observées lorsqu' elles sont victimes de violation de leurs droits.

L'ACDH se dit consternée de voir le climat sécuritaire se dégrader de plus en plus au Sud-Kivu et cela, en défaveur des défenseurs des droits environnementaux et fonciers. Dans cette optique, elle annonce se référer à son rapport à mi-parcours de janvier 2023 dénombrant 21 cas de violations des droits des défenseurs environnementaux. La même période était caractérisée par une augmentation des cas des trafics illicites des ressources naturelles provoquant directement la dégradation de la biodiversité.

Parmi les cas les violations des droits des défenseurs environnementaux, l'ACDH fait état de plusieurs morts et des arrestations. La structure que dirige Olivier Ndoole garde encore des stigmates après la disparition de 4 Eco gardes du parc national des Virunga à la suite d'une récente attaque contre leur convoi dans le territoire de Lubero

L'ACDH vise également à encourager le dialogue et la collaboration entre les différentes parties afin de parvenir à des solutions durables et inclusives. Cette collaboration marque une étape importante dans les efforts visant à promouvoir des politiques énergétiques et foncières justes et équitables en RDC. En plus, l'ACDH reste engagée à soutenir ces initiatives citoyennes dans leur élaboration et leur mise en œuvre.