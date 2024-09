Sénégal: Bakel - Un centre aéré pour des 'vacances utiles et agréables'

Un centre aéré a été ouvert à Bakel en vue, selon ses initiateurs, de permettre aux enfants sélectionnés de passer des "vacances utiles et agréables".

"Nous sommes à notre deuxième édition. Ils sont au nombre de 50 enfants, ils seront avec nous durant 15 jours pour leur faire profiter de vacances utiles et agréables", a déclaré, lundi, Léopold Dibocor Mbokh, directeur du Centre départemental d'éducation populaire et sportive (CDEPS) de Bakel.

Ce centre aéré est axé sur le thème "Collectivité éducative et nouvelle approche de la citoyenneté : préservons les enfants et les jeunes des dangers du numérique". Il a été initié par le CDEPS de Bakel, en collaboration avec le Groupement de recherche et de développement durable (GRDR) et son partenaire ActionAid.

"C'est le ministère [de la jeunesse] qui dégage un thème chaque année. On aura l'occasion de l'exploiter au niveau de ce centre à travers des panels et causeries avec les enfants", a expliqué Léopold Dibocor Mbokh.

Selon M. Mbokh, les enfants bénéficiaires sont âgés entre sept et quatorze ans et sont issus de la commune de Bakel. "Ces enfants vont bénéficier d'activités techniques et manuelles, mais également des activités portant sur le développement de l'esprit citoyen pour préparer leur vie d'adulte", a-t-il indiqué.

Prenant part à la cérémonie, le chef du service départemental de la jeunesse a sollicité l'accompagnement et l'appui des collectivités territoriales pour pérenniser ces activités pendant les vacances.

L'adjoint au préfet de Bakel, Jean Paul Sylvain Diatta, qui a présidé la cérémonie, s'est félicité de cette initiative qui "offre un bon cadre aux enfants". Il s'est réjoui aussi de l'engagement pris par les autorités territoriales, à travers la formation des moniteurs et l'accompagnement des collectivités éducatives.