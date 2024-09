Afrique: Yoane Wissa forfait contre la Tanzanie et aussi incertain pour les rendez-vous de novembre

L'entraîneur de Brenford, Thomas Franck s'exprime lundi, à propos de la blessure de Yoan Wissa, qui va prendre quelques mois, un sérieux handicap pour son club, et son équipe nationale les Léopards de la République Démocratique du Congo, qui joue au mois d'octobre prochain contre la Tanzanie en aller et retour dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2025.

« La blessure de Wissa n'est pas une bonne nouvelle. On dirait une blessure qui prendra quelques mois. C'est très frustrant. Ça va laisser un trou mais je vais trouver une solution et d'autres joueurs vont s'intensifier », a déclaré son entraîneur Thomas Franck.

Selon Sky Sports, l'international congolais devrait être absent pendant 2 mois suite à sa blessure à la cheville. Ainsi, il est donc forfait pour la double confrontation face à la Tanzanie en octobre, et incertain pour les matches face à la Guinée et l'Éthiopie en novembre.

Pour rappel, l'attaquant congolais, est sorti blessé peu avant la mi-temps, au match qui a opposé son équipe à Manchester City, samedi, à Etihad, pour le compte de la 5ème journée du championnat anglais.

Yoane Wissa qui a ouvert le score pour Brentford à la 1ème minute juste après 22 seconde de jeu, a reçu un tacle très appuyé de Mateo Kovavic qui ne lui a plus permis d'aller à la quête d'un autre but. Brentford a perdu le match (1-2) et occupe la 8ème place au classement avec 6 points en 5 matches.