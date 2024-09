Afrique: Salon international du tourisme de Paris - Digital, inclusion, environnement et zoom sur l'Afrique au menu

Le ministère ivoirien du Tourisme et des loisirs participe, à travers une importante délégation, sous la férule de Siandou Fofana, à l’édition 2024 du IFTM Top Resa ou Salon français et international du voyage qui se tient du 17 au 19 septembre au Parc des expositions, Porte de Versailles A appris allafrica.com de sources officielles ivoiriennes.

A cette tribune, un focus sur les pistes innovantes pour investir dans l’économie touristique en Afrique. C’est ce mardi 17 septembre que s’ouvre l’édition 2024 de IFTM Top Resa à Paris (France). La Côte d’Ivoire, à travers le ministère du tourisme et des Loisirs ainsi que d’acteurs institutionnels et du secteur privé, y sera mise sur orbite. Tout d’abord, à la conférence inaugurale qui marquera le coup d'envoi de cette édition placée sous le signe du digital, de l'inclusion et de l'environnement. Ces trois piliers essentiels guideront les discussions et les réflexions tout au long du Salon.

La conférence d'ouverture sera suivie d'une conférence « Panorama International », qui réunira un panel de Ministres et Ambassadeurs des destinations présentes. Ensemble, ils aborderont les enjeux de durabilité, de mobilité, et la transition digitale qui façonneront l'avenir du tourisme. Après quoi, un focus sera accordé à l’Afrique.

%

Trois temps-forts, en effet, rencontres B2B, forum d'investissement, conférence sur le développement touristique, sont au cœur de la « Convention Afrique » qui se tient à la faveur dudit Salon du 17 au 19 septembre. A cette Convention, au parc des expositions, Porte de Versailles, à Paris, Siandou Fofana, ancien président du conseil exécutif de ONU Tourisme et de la Conférence régionale pour l’Afrique de l’instance onusienne, mais aussi et surtout, membre de la Task-Force sur les stratégies pour « Repenser le tourisme », devrait agir en véritable Vendeur-Représentant-Placier (VRP) de la « Marque-Afrique » au plan touristique.

La Convention traitera spécifiquement, dès son entame, sur les thématiques : « Comment dynamiser l’investissement dans le secteur du tourisme africain » et « Comment fédérer l’investissement privé pour le développement du tourisme africain ». Et ce, en présence des délégations ministérielles, outre de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, d’Égypte, de Gambie, du Ghana, de Guinée, de Madagascar, du Maroc, de Mauritanie, de la République Démocratique du Congo, du Sénégal, des Seychelles, de Sierra Leone , de Tunisie, ainsi que d’une quinzaine d’ambassadeurs d’autres pays africains, aux côtés d’agences de développement économique, de bailleurs de fonds, de banques africaines et européennes, d’acteurs des Diasporas africaines en Europe, de médias et influenceurs économiques et touristiques, d’investisseurs immobiliers, d’Organisations panafricaines et du Patronat français. Organisée en partenariat avec le Cabinet Facility Concept International, cabinet spécialisé dans le développement du tourisme africain, la « Convention Afrique » se tient, cette année, autour de différents temps forts qui permettront de mettre en place une stratégie de réflexion et de créer du contenu à valeur ajoutée pour contribuer au développement du tourisme africain. Au programme, l’on note des rendez-vous majeurs, notamment : le mardi 17, la Session de rencontres B2B ; le mercredi 18, le Cap Invest Africa (forum d'investissement) ; le jeudi 19 la Conférence sur le développement touristique à travers le Soft Power culturel.

A noter également : Une session « Quoi de neuf à vendre ? » spécial Afrique et Moyen-Orient, qui se tiendra le mardi 17 septembre de 14h30 à 15h15 à la salle Agora Porte de Versailles. Pour en revenir à IFTM Top Resa, il importe d’arguer qu’il constitue l’évènement inaugurant, annuellement, la saison touristique internationale. Avec plus de 1400 exposants, des conférences de pointe, des débats passionnants et des opportunités de networking exceptionnelles, le salon offre une immersion complète dans l’univers du voyage et met en avant toute la chaîne d’expertise du marché.