Sénégal: Rentrée numérique - La troisième édition prévue le 19 septembre 2024 à Dakar

« Les évolutions de l'intelligence artificielle face aux défis de l'emploi ». C'est autour de ce thème qu'est prévue le 19 septembre 2024 à Dakar, la troisième édition de la rentrée numérique 2024, organisée par Gaindé 2000.

Dans une note conceptuelle, le journal de l'économie sénégalaise (Lejecos) apprend que l'objectif principal est de promouvoir une compréhension approfondie des évolutions de l'intelligence artificielle et de leur impact sur l'emploi, afin de préparer les secteurs public et privé à naviguer efficacement dans un environnement de plus en plus digitalisé.

Comme objectifs spécifiques, il s'agit d'analyser les changements de métiers : étudier comment l'IA transforme les tâches et responsabilités au sein des différents métiers, et identifier les professions les plus touchées ; évaluer l'impact sectoriel et les compétences clés : examiner en détail les effets de l'IA sur divers secteurs, tant public que privé, pour déterminer les domaines les plus impactés et les plus prometteurs ; relier les évolutions des métiers à l'émergence de nouvelles carrières pour montrer comment les transformations créent des opportunités ; discuter de comment les changements dans les secteurs influencent les compétences requises et quelles compétences seront les plus précieuses.

Il sera également question de projeter l'évolution du marché de l'emploi : élaborer des prévisions sur la façon dont l'IA influencera le marché de l'emploi à court, moyen et long terme ; proposer des stratégies d'adaptation : développer des recommandations concrètes pour aider l'administration, les entreprises et les travailleurs à se préparer et à s'ajuster aux transformations de l'emploi ; formuler des recommandations pour les politiques publiques et les stratégies d'entreprise et d'emploi : proposer des actions concrètes pour maximiser les bénéfices de l'IA tout en minimisant ses impacts négatifs sur l'emploi, identifier les secteurs les plus affectés, les compétences émergentes et les emplois potentiellement menacés ou transformés.