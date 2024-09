Tunisie: On a lu pour vous - «Les bâtiments patrimoniaux de Hammamet» de l'A.E.R.E : Un guide contre l'oubli

Il s'agit d'un guide édifiant et d'une grande utilité, accessible à la vente et disponible en version papier : «Les bâtiments patrimoniaux de Hammamet», conçu par l'Association d'éducation relative à l'environnement, il a garni les librairies de la ville de Hammamet. Cette revue, richement illustrée, passe en revue les lieux historiques et emblématiques de la ville de Hammamet, permettant aux lecteurs d'en savoir plus sur l'histoire de ses célèbres édifices. Des endroits qui racontent des siècles d'existence.

Eclairer, édifier, rendre à la portée des jeunes tout un savoir et une mémoire... Tels sont les buts de cette parution destinée à la génération actuelle, aux jeunes d'aujourd'hui et à ceux de demain, plus conscients, curieux et innovants plus que jamais. Des jeunes qui pensent leur avenir tout en voulant avoir une connaissance approfondie de leur passé. L'architecture de Hammamet ne peut et ne tombera pas dans les oubliettes tant les lieux racontés au fil des 44 pages de la revue continueront à traverser le temps.

De l'école des garçons, actuel collège Abou El Kacem Chabbi, aux remparts du fort, en passant par l'école des filles (actuelle école primaire Ali Belhouen), Dar Eyquem, Dar Sebastian (CCIH), ou encore la grande mosquée, le lecteur est subjugué par autant d'informations, qui se lisent d'une seule traite autour des 18 lieux narrés.

Le guide est préfacé par l'historien et ancien doyen de la faculté des Lettres de La Manouba, Hbib Kazadaghli, également natif de Hammamet. Il valorise les constructions en appelant principalement à leur préservation.

Un noyau de jeunes actifs de la ville et au sein de l'association relative à l'environnement, l'Aere, est derrière la conception de cet ouvrage, citons Asma Ghribi, Mohamed Yassine Sahli, Bedy Jeridi, Sofiène Meftah, Emna Jedidi, Emna Mejri, Ines Mejri, Synda Besbes, Fadoua Ouachani, Amal Torjmen, Firas Abdellaoui et Mohamed Sassi. Un travail de longue haleine mené à bout et appuyé par Mtir Mrad, Mehdi Ismail, Mohamed Mehdi Sahli, Tarak Souissi, Raouf Jebnoun, Hamdi Mrad, Salem Sahli, Romana Pimiskern, Kadhem Mankai, Chiheb Ben Fredj et Hajer Mrad.