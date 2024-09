Tunisie: Présidentielle 2024 - Biographie des candidats

Ayachi Zammel

Le candidat à l'élection présidentielle, Ayachi Zammel, est né le 16 août 1977 à Mansoura, dans la délégation de Kesra, gouvernorat de Siliana, au Nord-Ouest de la Tunisie. Zammel s'est engagé dans la vie politique après la révolution, précisément à la fin de l'année 2019. En octobre 2019, il a été élu député à l'Assemblée des représentants du peuple sous la bannière du parti «Tahya Tounes». Il a démissionné du parti et de son bloc en juin 2020, pour rejoindre le bloc national en tant que député indépendant en octobre 2020. Il a occupé le poste de président de la Commission de la santé et des affaires sociales durant la période de la pandémie de Covid-19, jusqu'à la dissolution du Parlement après le 25 juillet 2021. Il a également été membre de la Commission du développement régional, de la Commission de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et du commerce, ainsi que de la Commission des affaires des Tunisiens à l'étranger.

Ayachi Zammel a fondé le mouvement «Azimoun» en juin 2022, mais a suspendu sa présidence du mouvement le 24 août dernier, après avoir présenté sa candidature à l'élection présidentielle, en s'appuyant sur les parrainages populaires. Sur le plan professionnel, Zammel a débuté sa carrière dans le domaine de l'investissement et des affaires. Il a investi dans son village dans l'industrie agroalimentaire, où il a mis en place des unités de valorisation des produits agricoles, forestiers et biologiques. Il a également mis en place des relations commerciales avec plusieurs marchés internationaux à travers le monde.

Pour ce qui est de son parcours académique, Ayachi Zammel a terminé ses études primaires à Mansoura et ses études secondaires à Makthar, gouvernorat de Siliana. Il a ensuite obtenu un diplôme d'ingénieur en chimie de la faculté des Sciences de Tunis et de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Il a poursuivi ses études à Paris, se spécialisant en ingénierie et en développement industriel. Ayachi Zammel est marié et père de deux enfants.

Kaïs Saïed

Le candidat à l'élection présidentielle 2024, Kaïs Saïed, est né le 22 février 1958 à Tunis. Il est le 7e président de la République depuis la proclamation du régime républicain, le 25 juillet 1957. Kaïs Saïed a été élu président, en octobre 2019, avec une large majorité (72,71% des voix) lors du second tour de l'élection présidentielle. Son mandat a été, notamment, marqué par les mesures prises le 25 juillet 2021, entre autres, la dissolution du Parlement issu des Législatives de 2019 et l'adoption d'une nouvelle Constitution lors du référendum du 25 juillet 2022.

Kaïs Saïed est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit international public de la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis, d'un diplôme de l'Académie internationale de droit constitutionnel et d'un diplôme de l'Institut international de droit humanitaire de Sanremo, en Italie. Il a commencé sa carrière professionnelle en tant que professeur à la faculté de Droit, des Sciences économiques et politiques de Sousse, avant de rejoindre en 1999 la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Entre 1989 et 1990, Saïed a occupé les fonctions de rapporteur des deux commissions spéciales auprès du secrétariat général de la Ligue arabe chargées de la révision du projet de Charte de la Ligue et du projet de statut de la Cour de justice arabe.

Kaïs Saïed est membre du conseil scientifique de l'Académie internationale de droit constitutionnel et membre de son conseil d'administration depuis 1997. Il a, également, présidé le Centre tunisien du droit constitutionnel pour la démocratie fondé en 2011. Kaïs Saïed est marié et père de trois enfants.

Zouhair Maghzaoui

Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Zouhair Maghzaoui, est né en 1965. Il est originaire de la ville de Kébili, sud-ouest de la Tunisie. Actuel secrétaire général du mouvement Echaâb, Maghzaoui s'est entièrement consacré à l'action politique en 2011. Il est l'un des fondateurs, après la Révolution, du Mouvement du peuple unioniste et progressiste (Mpup).

Zouhair Maghzaoui, de la gauche panarabe, a succédé à la tête du mouvement Echaâb, à Mohamed Brahmi, assassiné en juillet 2013. Lors des élections législatives de 2014, Zouhair Maghzaoui a obtenu un siège parlementaire sur la circonscription de Kébili, en tant que tête de liste du mouvement Echaâb. Il a été réélu député de la même circonscription aux législatives de 2019.

Maghzaoui a soutenu le processus du 25 juillet 2021, mené par le Président de la République, Kaïs Saïed, en vertu duquel il a dissous le Parlement issu des législatives 2019, levé l'immunité de ses députés et mis en place une nouvelle Constitution.

En août 2024, il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle du 6 octobre 2024. Maghzaoui est un ancien dirigeant de la centrale syndicale, l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), où il a rejoint, à deux reprises, le syndicat général de l'enseignement secondaire (2005 et 2009).

Titulaire d'une licence et d'un diplôme d'études approfondies en mathématiques, il a travaillé en tant que professeur de mathématiques à Souk Lahad, à Kébili, avant de s'installer à Tunis pour se consacrer à l'action syndicale. Zouhair Maghzaoui est marié et père de trois enfants.