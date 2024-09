Afrique: Coupe de la CAF / Dimanche prochain à Oran - USMA-ST, acte 2 - Tisser sa toile à Oran

A peine le temps de savourer la victoire sur le fil face à l'USMA et voilà que le Stade Tunisien replonge dans une courte préparation dans l'optique de la manche retour du 2e tour préliminaire face à ce même adversaire, dimanche prochain au Miloud Hadhefi d'Oran.

Le week-end dernier donc, s'il a au final construit sa victoire, le Stade est cependant passé par toutes les émotions, des ambitions a minima qui n'auront duré qu'une grosse trentaine de minutes à une remobilisation-projection qui a fini par payer via un brusque trou d'air algérien qui a permis aux Stadistes de prendre l'avantage et, en fin de compte, de gagner d'une courte tête. Cependant, si le Stade est allé à l'essentiel, que se serait-il passé si Chetti voire Ghacha avaient fait preuve de lucidité à l'entrée de la zone de vérité? Quel sort pour le Stade si Hlal n'avait pas paré au plus urgent? Forcément, il va falloir remédier à certaines lacunes à Alger, car l'adversaire pèsera de tout son poids au stade Miloud Hadhefi. Face à l'USMA, le ST a beaucoup évolué sur le fil et encore heureux que Rayan Smaali ait fait souffler ce vent d'espoir, intervenu vers la fin.

Maturité payante

Aujourd'hui donc, Maher Kanzari peut s'enorgueillir d'une certaine réussite et maturité face à l'USM Alger, mais il doit aussi corriger les imperfections notées lors de cette manche aller. Primo, si le 4-3-3 prôné cadre à l'évidence avec les qualités des joueurs sous la main, au milieu, les Ghazi Ayadi, Oumarou et autre Touré doivent davantage revenir au charbon et toujours tenter de couper les transmissions adverses (pour le cas de Yusuf Touré). En défense, par contre, il y a des satisfactions à relever avec Laifi et Khalfa assez entreprenants sur les flancs et la paire Sahraoui-Arous sereine.

%

Devant enfin, Saafi est à revoir, Berrima toujours aussi précieux quand il pose le pied sur le ballon et Mejri incontournable de par sa qualité de passe et sa capacité à éliminer un adversaire sur une accélération. Dimanche prochain, le ST retrouvera l'USMA pour un retour capital. Les cartes en règle, les Bardolais seront forcément bousculés, mais pour autant, ils ont les moyens de leurs ambitions en terrain forcément hostile. Aujourd'hui, en attendant le choc du retour, nul doute que le Stade a engrangé de la confiance en marge de la manche aller ; une variable essentielle pour prendre le match retour par le bon bout et repousser les assauts adverses. Forcément, il y a de bonnes raisons d'espérer.