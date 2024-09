Ile Maurice: Les plaintes pleuvent après l'arrestation de Virram Deeloosing Ramsaha

Depuis l'arrestation de Virram Deeloosing Ramsaha, âgé 47 ans, le vendredi 30 août, plusieurs autres victimes sont sorties de leur mutisme. Ce suspect, qui était recherché pour plus d'une cinquantaine de cas d'escroquerie, voit le nombre de plaintes contre lui augmenter, même après son arrestation, une dizaine d'autres personnes ayant déjà porté plainte. La police soupçonne le récidiviste d'avoir agi avec la complicité d'acolytes, mais pour l'instant, il garde le silence. Deux directeurs d'entreprises spécialisées dans la distribution d'alcool ont récemment été victimes de fraudes impliquant le même individu, utilisant des méthodes similaires pour les tromper et leur soutirer des sommes importantes sous prétexte d'achats en gros.

La première plainte a été déposée par le directeur d'une compagnie de distribution basée à Rose-Hill. Selon lui, tout a commencé le jeudi 29 août, soit la veille de l'arrestation de Virram Deeloosing Ramsaha, lorsqu'il a été contacté par une personne se présentant comme un certain Avinash, résidant à Pointe-aux-Piments et détaillant de produits alimentaires. L'homme a exprimé son intérêt pour l'achat de 40 packs de boissons alcoolisées, pour un montant total de Rs 115 920. L'escroc a précisé qu'il réglerait le paiement par chèque et qu'il enverrait son chauffeur récupérer les marchandises.

Quelques heures plus tard, un camion est venu à l'entrepôt et deux hommes ont chargé les produits à bord. L'un d'eux a remis un chèque au nom de la compagnie. Cependant, le lendemain, le directeur a découvert, via les réseaux sociaux, que l'individu qui lui avait remis le chèque était un certain Vikram Deeloosing Ramsaha, recherché par la police. Le chèque, déposé le 4 septembre à la Mauritius Commercial Bank de Rose-Hill, a été refusé pour défaut de provision. Le directeur a rapporté le cas au poste de police de Rose-Hill.

La seconde plainte provient de la directrice d'une autre société de distribution d'alcool, située à Mapou. Le même jour que la commande à Rose-Hill, soit le lundi 29 août, elle a reçu une commande similaire du récidiviste. Ce dernier a commandé des boissons alcoolisées pour un montant de Rs 214 090 et a promis de payer par chèque. Quelques minutes plus tard, la directrice a reçu une photo du chèque par WhatsApp, accompagnée d'une notification de banque en ligne indiquant que la somme avait été créditée sur son compte. Le lendemain, un taxi est venu chercher les produits commandés. Toutefois, quelques heures après, elle a remarqué que la somme avait été déduite de son compte. Lorsqu'elle a essayé de contacter Virram Deeloosing Ramsaha pour obtenir des explications, ce dernier l'a rassurée en prétendant que la situation serait réglée avec la banque. Mais après plusieurs tentatives infructueuses de le joindre, elle s'est rendu compte qu'elle avait été victime d'une escroquerie.

Après une traque de deux ans, les agents de la Force Criminal Intelligence Unit du Nord ont enfin arrêté Virram Deeloosing Ramsaha, le vendredi 30 août. Cet homme, sans emploi ni domicile fixe, recherché depuis septembre 2022, a été intercepté à Yemen, Rivière-Noire, après une surveillance minutieuse. Connu pour son modus operandi sophistiqué, il utilisait des chèques volés pour passer des commandes dans des entreprises à travers l'île. Il a escroqué une cinquantaine de sociétés, sa plus grande arnaque portant sur une commande de Rs 600 000 de produits agricoles à une compagnie sucrière du Sud.

Les chèques étaient systématiquement refusés par les banques. Utilisant un Business Registration Number volé pour paraître crédible, il a opéré dans tout le pays, rendant sa capture difficile. Lors de son arrestation, Virram Deeloosing Ramsaha a confessé avoir fraudé avec un chéquier volé et a admis d'autres escroqueries similaires. L'enquête est menée sous la supervision du Deputy Assistant Superintendent of Police Mooniaruth.