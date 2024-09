Sénégal: Lutte contre la déforestation - La Banque mondiale et le gouvernement ivoirien réaffirment leur engagement

Une délégation de la Banque mondiale, dirigée par son responsable pays, Tony Verheijen, s'est rendue le 12 septembre 2024 dans l'agro-forêt de Scio, située à Sokoura, dans la sous-préfecture de Kaadé.

Selon un communiqué de presse, cette visite visait à évaluer les actions de préservation et de réhabilitation menées dans cette agro-forêt, tout en échangeant avec les communautés locales sur les pratiques agroforestières et les activités génératrices de revenus (Agr) liées à la gestion durable des ressources forestières. Depuis le lancement de sa seconde phase en 2022, le Programme d'investissement forestier (Pif2) intervient dans plusieurs zones forestières dégradées, dont l'agro-forêt de Scio. Après les visites, la délégation a échangé avec les chefs de village et les communautés environnantes.

« Je suis ici pour écouter vos besoins, savoir ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Nous sommes là pour améliorer votre futur et celui de vos enfants. », s'est exprimé M. Tony Verheijen, responsable des opérations pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo.

Les chefs de village ont, quant à eux, souligné l'importance de préserver l'agro-forêt de Scio et ont accueilli favorablement les initiatives de reboisement et de conservation proposées.

«Aujourd'hui, je demande à ce que tout avance rapidement pour une protection efficace de notre forêt. Je remercie la Banque mondiale et tous les acteurs du PIF2 pour leur engagement », a salué Kouidé Emmanuel, chef du village de Kouidébly-Sokoura et porte-parole de la chefferie de Sokoura.

Les échanges ont également porté sur les attentes des communautés en matière d'Agr pour améliorer leurs conditions de vie. Mme Thérèse Abe-Koffi a encouragé les chefs de village à sensibiliser les villageois sur l'importance d'avoir des documents d'identification, notamment la Carte Nationale d'Identité pour les nationaux et la carte consulaire pour les non nationaux. « Après quatre ans de patience, il est crucial que tous les documents soient en ordre pour éviter tout blocage dans le déblocage des fonds. », a-t-elle exhorté.

Cette visite, précise-t-on, marque une étape clé dans la mise en oeuvre des Plans d'aménagement participatif des forêts classées (Papfc3). Le recensement en préparation des chefs d'exploitation dans les agro-forêts de Scio, des Rapides Grah et de la Haute Dodo sera déterminant pour la signature des contrats agroforestiers visant à réhabiliter ces zones. La Banque mondiale et le gouvernement ivoirien réaffirment leur engagement en faveur d'une gestion durable des forêts, condition essentielle à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales.

«Pour rappel, depuis le début du 20e siècle, la Côte d'Ivoire a perdu environ 90 % de sa superficie forestière, passant de 16 millions d'hectares dans les années 1960 à 3,5 millions d'hectares en 2015 (Bnetd, 2015). Face à cette situation alarmante, le Gouvernement a mis en place la Stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts pour renforcer la gestion durable de ses ressources forestières », renseigne la même source. Le Projet d'investissement forestier (Pif), financé par la Banque mondiale, est l'un des piliers de cette initiative. La première phase de cette initiative a été lancée en 2018 et a pris fin en 2023.