Madagascar: Célébration - La langue hindi présentée à travers l'art

Hier, la communauté indienne de Madagascar a célébré la Journée de l'hindi à Tsaralalàna, un événement marquant l'importance de cette langue dans le monde.

Promotion et reconnaissance de la langue hindi. Hier, à Tsaralalàna, la communauté indienne de Madagascar a célébré la Journée de l'Hindi en présence de l'ambassadeur de l'Inde Bandaru Wilsonbabu, du ministre de la Communication et de la Culture Donna Volamiranty Mara, ainsi que d'autres autorités locales. Historiquement, l'hindi, proclamée langue officielle de l'Union indienne en 1949, est célébré chaque 14 septembre par les communautés indiennes à travers le monde. La célébration de cette année a mis à l'honneur l'art et la langue hindi, avec des prestations musicales, des danses, des pièces de théâtre et des récitations de poèmes.

« Nous célébrons chaque année l'adoption de l'hindi comme langue officielle. Avec six cents millions de locuteurs dans le monde, elle reflète nos racines et soude notre nation. Ici, à Madagascar, nous encourageons les jeunes à profiter des formations gratuites offertes par l'ambassade, renforçant ainsi les liens entre nos deux pays. Nous sommes prêts à partager notre expertise dans divers domaines culturels avec la Grande Île », exprime l'ambassadeur Bandaru Wilsonbabu.

Enrichissement culturel

L'hindi, qui est aujourd'hui la troisième langue la plus parlée au monde, a été mise à l'honneur lors de l'événement. Sept jeunes Malgaches ayant récemment obtenu leur certificat en langue hindi, après deux mois et demi de formation gratuite à l'ambassade d'Inde, ont brillé par leurs performances. Ces initiatives visent à promouvoir l'apprentissage de la langue hindi, un vecteur puissant de culture et de tradition. « J'ai saisi cette opportunité pour apprendre une nouvelle langue. Ce fut difficile au début, car l'alphabet est très différent, mais maintenant, avec ce certificat, nous avons des avantages pour participer aux programmes proposés par l'ambassade et le gouvernement indien », souligne un de ces jeunes, Kiady Peterson Nasandratriniavo.

« Comme la langue malgache, l'hindi est profondément enracinée dans son peuple et crée un lien entre les générations. Cet événement démontre la richesse de la diversité culturelle qui renforce notre coopération avec l'Inde. Ensemble, nous avançons pour le développement de Madagascar », ajoute la ministre Donna Volamiranty Mara. Cette célébration symbolise non seulement une forte amitié entre Madagascar et l'Inde, mais aussi l'enrichissement culturel qu'apporte l'apprentissage de nouvelles langues.