Madagascar: Jean de Dieu Randrianarivelo - « Ma vie tourne autour du basketball »

interview

Cinquante ans de vie dans le basketball et quarante ans de coaching, Jean de Dieu Randrianarivelo célèbrera son jubilé dans une semaine à Antsirabe et à Antananarivo.

Jean de Dieu Randrianarivelo, vous fêtez dans une semaine un double évènement : cinquante ans de basketball et quarante-cinq ans de coaching. Pourquoi avez-vous choisi ce sport et pas une autre discipline ?

Ce n'était pas une question de choix, mais plutôt une question de pratique. Fils d'un ancien président de la ligue régionale de basketball du Vakinankaratra, ce sport reste le préféré de la famille. J'ai débuté en tant que ramasseur de ballon et l'amour est venu tout seul. Et ça continue jusqu'à ce jour.

En tant que joueur, comment a été votre parcours ?

J'ai joué au basketball dès mes 3 ans. À 14 ans, j'ai joué mon premier match officiel. À 36 ans, j'ai obtenu, pour la première fois, le titre de champion de Madagascar en tant que joueur, capitaine et coach, au sein du club de la Jirama à Antsirabe.

Vous êtes le premier entraineur malgache de basketball de 3x3 à disputer une Coupe du monde. Comment est née cette passion pour le coaching ?

C'est l'ancien coach René Raoelison qui m'a inspiré. Il a partagé ses expériences. À l'âge de 20 ans, la Fédération Malagasy de Basketball m'a contacté pour suivre mon premier stage international, sous la conduite des experts cubains. J'ai poursuivi d'autres stages en tant qu'animateur puis initiateur de basketball. Ensuite j'ai continué pour obtenir le niveau I et le niveau II en tant qu'entraineur à Ankatso. Et jusqu'à ce jour, je persévère toujours dans l'apprentissage.

Quels sont les secrets de votre réussite en tant qu'entraineur ?

Pour réussir, il n'y a pas de secret. Il y a surtout des bases à respecter : le travail, la discipline, la moralité, l'approche et l'apprentissage. Le basketball est ma vie et mon quotidien tourne autour de ce sport. Quand je rentre à la maison, j'allume la télévision en suivant sur deux chaines soit un match de basketball soit un reportage sur le basketball pour apprendre ou rechercher de nouvelles choses.

Le basketball c'est quoi pour vous ?

C'est une sorte de passeport qui m'a ouvert le monde. C'est grâce au basketball que j'ai parcouru plusieurs pays : le Maroc pour le 3x3 en 2019, l'Ouganda, l'Afrique du Sud pour le Basketball Africa League, l'Égypte, la Serbie, l'Autriche, la Tunisie et la Hongrie.

Vos meilleurs et vos pires souvenirs sur le basketball ?

Mon premier titre national en tant que joueur et coach à mes 36 ans et mes deux titres nationaux acquis en une journée en tant que coach de MB2all et de Cospn sont les meilleurs souvenirs, sans parler de la victoire contre la France en Coupe du monde. Le pire, c'est la défaite au championnat national en tant qu'assistant coach de SBBC, alors qu'on a les meilleurs joueurs pour chercher le titre national.

Le prochain challenge ?

Gagner un titre à l'Africa Cup de 3x3 à domicile cette année.

Des festivités sportives

Le 21 septembre au Gymnase Vatofotsy d'Antsirabe et le 22 septembre à l'Institution Sainte Famille de Mahamasina, Jean de Dieu Randrianarivelo, coach de l'équipe nationale de basketball 3x3, célèbrera un double évènement : cinquante ans de basketball et quarante-cinq ans de coaching. En deux journées, des festivités sportives comportant des partages d'expérience, des témoignages, prises de photo, séance vidéo, danse et déjeuner seront programmées.