Madagascar: Football féminin / Championnats nationaux - Vingt-quatre équipes pour un titre

Deux en un. Les championnats nationaux de football féminin des catégories seniors et jeunes U17 se dérouleront en parallèle. Les matchs de la première phase se joueront, du 1er au 11 octobre, sur six sites de compétitions.

Une toute première, vingt-quatre équipes des vingt-deux ligues régionales seront représentées à la version 2024 du sommet national des seniors. Quatre équipes évoluent dans chaque site. Les villes hôtes de cette phase sont Antsiranana, Fenoarivo-Atsinanana, Toliara, Mahajanga, Antananarivo et Ambalavao. Chaque ligue sera représentée par une équipe chacune, sauf Vakinankaratra et Matsiatra- Ambony qui ont le droit d'aligner deux clubs étant les clubs champion et vice-champion en titre.

Du côté des U17 filles, dix-sept équipes réparties en six groupes sont engagées pour disputer la première phase du sommet national. Six sites abriteront les matchs de la première étape, les mêmes villes qui recevront le championnat des seniors, sauf Moramanga à la place de Fenorarivo-Atsinanana. Ce sommet de foot féminin avait été initialement prévu se tenir en juillet, mais a été reporté. Les deux équipes mieux classées de chaque site se qualifieront en deuxième phase, dont la date et le lieu restent à confirmer.