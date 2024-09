Madagascar: Salon « PHOTOMANIA » - Un tremplin pour les acteurs de la photographie

Un grand rendez-vous des artistes de l'image. Le tout premier salon mondial dédié à la photographie, intitulé « Photomania», se tiendra les 27 et 28 septembre à l'Urban Futsal Andraharo, en partenariat avec Telma Madagascar. Cet événement inédit s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de photographie et les professionnels du secteur.

« Photomania » a pour objectif de créer une véritable expérience immersive, réunissant les amoureux de la photo ainsi que les acteurs clés de cette industrie. Ce salon se distingue par sa volonté de mettre en lumière ceux qui, habituellement, se tiennent derrière l'objectif. « Nous offrirons un espace de rencontre et de réseautage entre photographes professionnels et amateurs. Les visiteurs pourront découvrir des ateliers pratiques, des espaces de partage, un concours intitulé "L'Humain au travail" et bien plus encore. Ce salon représente un tremplin idéal pour les jeunes talents, leur permettant de se faire remarquer par les professionnels du secteur», explique Rojo Maharo, organisatrice de l'événement qui est l'Assist & Co.

Le salon mettra en avant des expositions captivantes et des ventes de matériel photographique dernier cri, grâce à la participation de Canon. Les visiteurs auront également l'occasion de découvrir des ateliers pratiques inspirés par les oeuvres exposées. « Photomania » réunira des photographes professionnels de diverses spécialités, avec une forte participation de l'Union des Photographes Professionnels de Madagascar (UPPM).

L'événement inclura également des distributeurs de matériel photographique, des imprimeries professionnelles, des agences de modèles photo, des maquilleurs, des décorateurs et bien d'autres acteurs essentiels de l'univers de la photographie. « Photomania » se profile comme une célébration unique du monde de la photographie, offrant une plateforme d'échanges, d'apprentissage et de découverte pour tous les passionnés et professionnels du secteur.