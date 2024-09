Madagascar: Antsiranana - Changer le regard sur le handicap à travers la musique classique

L'orchestre Allegro Moderato di Diego-Suarez a organisé, ce week-end, une série de concerts de musique classique. Car c'est une école musicale pour les personnes vivant avec un handicap.

Sur les concerts organisés, ce week-end, par l'orchestre Allegro Moderato di Diego-Suarez, celui qui s'est tenu dans la salle de spectacle de l'Alliance française, pendant lequel le public a eu droit à une belle prestation du groupe. Le spectacle a été présenté avec beaucoup de succès. Allegro Moderato est un orchestre inclusif, fondé dans la capitale du Nord par une dame sexagénaire italienne, Francesca Sivori, sur la ligne des méthodes musicales didactiques Allegro Moderato di Milan qui existe depuis trente ans.

L'orchestre est une école qui enseigne la musique aux personnes handicapées. Aujourd'hui, elle regroupe en son sein une vingtaine de musiciens de 5 à 40 ans. Tout a débuté, il y a cinq ans, par les trois garçons d'Ankany Fitiavana , chez les soeurs à Scama. Actuellement, l'orchestre est constitué de vingt-deux membres, dont six personnes handicapées.

Durant la soirée du vendredi 13 septembre, l'Alliance française d'Antsiranana a accueilli un concerto à instruments multiples, à cordes, à vent et à percussions, sans oublier l'instrument ultime qu'est la voix. De 18 heures à 20 heures, les oreilles de l'assistance se sont régalées de mélodies récentes ou de compositions qui ont traversé les siècles. Tels les morceaux choisis d'Edvard Grieg, Joseph Haydn, Georges Bizet, Wolfang Amadeus Mozart, Elgar, le tout suivi d'un duo piano-chanteur, par exemple.

Langage du coeur

Le public a également remarqué un répertoire bien fourni, allant des Gospels à Vivaldi, de Lionel Richie à Whitney Houston, en passant par des chansons évangéliques du terroir, connues ou moins bien connues, des comptines aux hymnes majestueux. Tout cela a pu se réaliser grâce à une vingtaine d'enfants, un chef d'orchestre simple comme le pape, et l' amour d' une sexagénaire virtuose mal connue et mal reconnue qui a offert son talent et sa pédagogie au service des orphelins, des marginalisés, des grands handicapés moteurs ou juste des jeunes et des enfants passionnés de musique.

Certains musiciens marchent en autonomie, d'autres se déplacent en fauteuils roulants. Les uns voient sans problème, d'autres n'ont pas cette chance. Nombreux parlent sans anicroche, quelques-uns ont des difficultés phonatoires majeures... Mais ils se comprennent tous, avec le langage du coeur, en utilisant l'art comme canal, en l'occurrence, la musique classique. Ils y ont surmonté avec brio leurs difficultés motrices ou psychologiques. Malgré le bras qui tremblote, la vue défaillante, l'attention alternative, chacun a trouvé l'instrument qui lui convient pour devenir, pendant la soirée, un concertiste et pour délivrer une juste note de musique. Mention particulière pour la petite Tarcisio, une violoniste de 8 ans qui a joué avec une maitrise très impressionnante.

C'était vraiment un vendredi magnifique, plein d'émotions, avec un super concert de musique classique. Un régal artistique à la hauteur des coeurs les plus sensibles, entre les bravos d'encouragement et les larmes émotionnelles en coin de l'assistance, leur plaisir à jouer et la joie de les écouter se sont alliés pour une excellente soirée musicale.

« La musique permet aux jeunes de se sentir valorisés vis-à-vis d'eux-mêmes, de leurs familles, de leurs proches et de leurs éducateurs, et vis-à-vis du public en général. C'est la musique qui transforme, selon les scientifiques, elle ouvre de canal de communication dans le cerveau qui donne la possibilité aux personnes de gérer leurs émotions. C'est la musique, classique en particulier, qui fait tout, qui fait le bon travail », affirme Francesca Sivori, qui projette d'agrandir l'orchestre.