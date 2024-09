Madagascar: Tsaratanana - Des bandits enlèvent trois personnes

Kidnapping. Cela a eu lieu à Babangy-Mamavo, dans la commune de Brieville, district de Tsaratanàna, dans la nuit du 12 septembre.

Vers 21h, cinq individus, équipés de deux fusils d'assaut de type Kalachnikov et d'armes blanches, ont commis une attaque suivie de l'enlèvement de trois personnes : deux femmes, âgées de 52 ans et 22 ans, et un homme, âgé de 25 ans. Les ravisseurs ont pris la fuite en direction du sud, laissant les habitants sous le choc. Informés des faits, la Gendarmerie et les Forces Armées ont dépêché des hommes vers les lieux du crime.

Un dispositif de sécurité a été mis en place, auquel participent dix-huit éléments, composés de onze gendarmes et sept militaires. Ils ont engagé la poursuite des assaillants. Les unités voisines ont été impliquées pour intensifier les efforts de recherche et de sauvetage des otages.

Des villageois se sont également rassemblés pour renforcer l'opération. Dans le contexte actuel, on peut supposer que les derniers ravisseurs d'Anjozorobe et d'Ankazobe ont été repoussés et qu'ils se sont déplacés vers Betsiboka pour perpétrer de nouveaux rapts.