Madagascar: Usine sucriére de Namakia - Le ministre Ralambofiringa fait l'état des lieux

Conséquences graves et préjudices sur la production de sucre. C'est ce qu'a provoqué la rupture de la digue, à Ambatomahavavy, dans la commune d'Antongomena Bevary, du district de Mitsinjo, depuis 2022. Les victimes les plus touchées sont la société Complant et les riziculteurs à Namakia. La hausse du prix des engrais et le coût des pièces détachées indispensables aux machines ainsi que les successions de grèves des travailleurs sont également les principaux motifs de la baisse de production au niveau de la société sucrière.

La rupture de la grande infrastructure hydraulique, longue de 250m, constitue une grande menace pour les 650 hectares de rizières et les 1700 hectares de champs de canne à sucre, depuis 2022. Le nouveau ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Herizo Ralambofiringa, est venu sur place, samedi, accompagné du gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, pour constater de visu la réalité. Il a confirmé la volonté du gouvernement d'aider toutes les industries, en particulier les producteurs de sucre. Il a promis de se pencher particulièrement sur les différents problèmes.

« Des solutions urgentes seront avancées. Le secteur de l'industrie figure parmi les priorités de l'État et surtout la filière sucre. Des réunions avec tous les concernés ont été organisées. Des solutions pérennes seront prises, mais des points restent à renforcer. Les conditions sociales et humaines ainsi que les conditions de travail des agriculteurs devront être révisées pour prévenir les fréquents mouvement sociaux et autres grèves », met en exergue le ministre.

La production de sucre a nettement chuté depuis que le barrage a cédé, il y a deux ans, à la suite des cyclones successifs et des intempéries qui ont frappé le district de Mitsinjo, ainsi qu'au manque d'entretien. Des travaux de réparation d'urgence du barrage d'eau doivent être entrepris pour éviter que la situation ne s'aggrave.

Depuis 2022, la production de sucre au niveau de l'usine de Namakia a baissé de six mille tonnes par an. Vingt mille tonnes de canne à sucre seront récoltés cette année, et on attend une production de vingt-trois mille tonnes de sucre.

L'objectif pour les responsables de la société est d'augmenter la prochaine production de sucre à trente mille tonnes. « Les mille sept cents hectares de rizières risquent d'être détruites si la digue n'est pas réhabilitée très rapidement », confirme le maire, Samuel George.