Madagascar: L'OIT prend en charge des jeunes

L'Organisation internationale du travail (OIT) va travailler avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour éliminer le fossé qui existe entre la Formation et le monde du travail. Cet organisme a accueilli, hier, des jeunes stagiaires pour leur permettre d'acquérir plus de compétences et faciliter leur future intégration dans le monde du travail.

« Préparer les jeunes à un monde du travail en mutation et éviter une formation uniquement traditionnelle, c'est la préoccupation de l'OIT », a déclaré Frederick Muia, directeur du Bureau pays de l'OIT pour Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles. Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre avec Marie Marcelline Rasoloarisoa, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, à Ampefiloha, hier, dans le cadre d'une visite de courtoisie.

La coopération entre l'OIT et le ministère de l'Enseignement technique est de longue date. Marcelline Rasoloarisoa rappelle qu'elle a contribué à l'équipement et à la réhabilitation de centres de formation.

« Nous travaillons sur la question emploi. Et nous ne pouvons pas parler d'emploi sans la formation professionnelle », enchaîne-t-elle. L'OIT affirme son soutien à ce département dans la réhabilitation des centres de formation et la réduction de l'inadéquation entre la formation et le monde du travail. Leur but commun est de développer le capital humain à Madagascar.