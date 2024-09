Madagascar: Cinéma - Dix-huit films en lice à l'Ant'Sary Doc Festival

Le cinéma documentaire sera à l'honneur dans la capitale du 19 au 26 septembre lors de la deuxième édition de l'Ant'Sary Doc Festival. Ce rendez-vous incontournable pour les passionnés de cinéma est initié par des cinéastes malgaches et s'impose déjà comme un espace privilégié pour la diffusion du documentaire, tant à l'échelle nationale qu'internationale. La liste officielle des films en compétition vient d'être dévoilée.

Dans la catégorie des courts-métrages, les talents locaux côtoient des réalisateurs venus de divers horizons. Parmi eux, Herménégilde Razafitsihaonina, avec son film « Vatohara, Quand les Polypes Nettoient la Fosse», et Antsa Arimalala avec « Origins », sans oublier « Vato Velona » de Rindratahina Francky Rambeloson, « Never Too Late » de Nataniela Randrianomearisoa et « Debout ! » de Felana Rajaonarivelo. Ces oeuvres seront en compétition aux côtés de productions venues du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso-États-Unis et autres.

Un événement marquant

Dans la catégorie des longs-métrages, la sélection compte exclusivement quatre films internationaux, tandis que la catégorie Expérience Digitale met en lumière le talent d'Amy Razafindahy avec son oeuvre « Construire Pour Vivre Graver Pour Partir », unique sélectionnée dans cette section. « Nous proposons une riche programmation qui inclut non seulement des projections de films en compétition au Cinépax, mais aussi des ateliers, comme le Doc OI à l'IFM, et d'autres événements à l'Espace Le Digit. Les jeunes ne seront pas en reste avec des activités d'éducation à l'image dans les collèges, un atelier cinéma dédié, des projections spéciales et des séances accompagnées de performances musicales », explique Anatole Ramaroson, organisateur du festival et fondateur de Aye Aye Dév.

Avec une telle diversité d'activités, l'Ant'Sary Doc Festival promet d'être un événement marquant, où le film documentaire, en pleine effervescence, prendra toute sa place dans le paysage cinématographique. Le jury, composé de membres venant du Canada, de La Réunion, de la France, du Burkina Faso, du Togo, de la Martinique et de Madagascar, se concentrera sur la qualité des sujets abordés, avec une attention particulière portée aux thématiques liées à la femme, au social et à la culture. L'organisateur prévoit sept récompenses pour les participants, dont les prix du meilleur court-métrage et long-métrage, de la meilleure image et du meilleur son, ainsi que le prix de la meilleure expérience digitale, le prix du public, et un prix d'encouragement.