Togo: Honneur aux produits locaux et à leurs promoteurs !

Dans quelques jours, le consommer local sera à nouveau à l'honneur au Togo. Et ceci, pour la 5ème édition du « Mois du Consommer local ».

En effet, d'après un communiqué du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Kayi Mivédor-Sambiani, la 5ème édition de cette messe qui met à l'honneur les produits locaux sera célébrée du 1er au 31 Octobre 2024.

Et, pouvait-on lire dans le document en question, « Placée sous le thème "Développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable : enjeux et défis", cette 5ème édition sera l'occasion pour les parties prenantes de faire le bilan des éditions précédentes, de définir de nouvelles stratégies visant à renforcer la compétitivité des entreprises togolaises sur les marchés pour une consommation locale plus dynamique, créatrices d'emplois décentes pour les jeunes et les femmes conformément aux objectifs de la Feuille de route gouvernementale Togo 2025 ».

Entre autres activités au programme de ce « Mois du Consommer local », qui aura lieu sur toute l'étendue du territoire national et dont la cérémonie de lancement est prévue pour se tenir à Kpalimé dans la préfecture de Kloto, « des conférences et panels, des visites d'entreprises et des campagnes médiatiques sur les biens et services locaux ».

Si l'exécutif togolais dit féliciter « les acteurs de la chaîne de production, de transformation et de distribution des produits locaux pour leur engagement à concrétiser la politique de promotion de la consommation locale de notre pays », il invite également « les couches socio-économiques et culturelles à privilégier les biens et services locaux dans le cadre de leur approvisionnement afin de participer à un développement économique endogène, inclusif et dynamique, porteur d'une croissance forte, durable et gage d'une véritable culture de souveraineté économique ».