Tchad: Dans les camps de réfugiés soudanais, une incertitude alimentaire grandissante

communiqué de presse

Plus de 500 000 personnes se sont installées dans l'est du Tchad depuis le début de la guerre au Soudan, en avril 2023. Sur place, elles peinent à accéder à une nourriture adéquate et en quantité suffisante. Les équipes MSF s'inquiètent notamment des conséquences de ce manque sur l'état de santé des nombreux enfants réfugiés dans cette région.

Les réfugiés sont répartis dans de nombreux camps, situés dans la zone frontalière du Soudan, particulièrement entre les villes d'Abéché et d'Adré. Le camp d'Aboutengue abrite par exemple quelque 44 500 réfugiés, dont une majorité de femmes et d'enfants, confrontés à une forte réduction des rations alimentaires et à de mauvaises conditions de vie, en raison du manque d'abris adéquats.

« Notre situation est dramatique, explique Jimiya, arrivée à Aboutengue avec sa famille en juillet 2023. Au début, on nous donnait suffisamment de nourriture, mais les rations ont diminué. Récemment, nous n'avons reçu que du sorgho et de l'huile, qui sont difficiles à cuisiner seuls. Nous n'avons pas assez pour subvenir aux besoins de notre famille, en particulier à ceux de nos enfants. »

Depuis février 2024, les rations alimentaires ont progressivement diminué. L'incertitude quant au financement de l'aide humanitaire a entraîné d'importantes perturbations et retards d'approvisionnement.

« Nous prêtons une attention particulière à ces pénuries récurrentes dans les distributions de nourriture, explique Danielle Borges, coordinatrice d'urgence pour MSF dans l'est du Tchad. Dans le camp d'Aboutengue, MSF traite chaque mois des centaines d'enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée ou sévère. Nous craignons que la situation ne s'aggrave si les pénuries alimentaires persistent. »

Ce camp est situé dans une zone reculée et les réfugiés ont difficilement accès aux moyens de subsistance. Cela les rend encore plus dépendants de l'aide humanitaire. Sans nourriture ni soutien financier suffisants, les femmes doivent parcourir de longues distances à pied dans les forêts environnantes pour ramasser du bois de chauffage, ce qui est l'un des rares moyens de gagner de l'argent.

« Parfois, lorsque nous sommes dans la forêt, des personnes nous menacent en disant que nous n'avons pas le droit de ramasser du bois, déplore Aziza, une réfugiée soudanaise, mère de sept enfants, qui vit dans le camp depuis juillet 2023. Certaines d'entre nous ont même été battues. »

Un fagot de branches sèches se vend entre 1 et 3 euros sur les marchés informels qui ont surgi autour du camp. « Cette activité est devenue vitale. Malheureusement, les agressions dans la forêt ne sont pas rares », explique Atsuhiko Ochiai, coordinatrice de projet MSF.

À Metché, à deux heures d'Adré, la situation est tout aussi alarmante. De nombreux réfugiés survivent désormais avec un seul repas par jour. Si des distributions de nourriture ont eu lieu ces derniers mois à Metché et dans les camps voisins d'Alacha et d'Arkoum, les apports nutritionnels contenus dans les portions octroyées à chaque réfugié sont faibles.

« Le sentiment dominant est que cette crise est négligée par les principaux donateurs, explique Danielle Borges. Sans un soutien immédiat et conséquent, nous risquons d'être confrontés à une détérioration catastrophique de la situation humanitaire dans cette région. »