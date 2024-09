Congo-Brazzaville: Vaccination - Le BDOM Boma en appui aux centres de santé pour la sensibilisation

La vaccination constitue l'une des stratégies efficaces pour réduire le taux de mortalité infantile en RDC en général et au Kongo central en particulier. C'est dans ce cadre que le Bureau diocésain des oeuuvres médicales (BDOM) Boma apporte son soutien aux centres de santé et à leurs équipes de terrain dont les infirmiers, les relais communautaires, etc. pour renforcer la sensibilisation à la vaccination.

Sur le terrain, les équipes continuent à se déployer dans la zone de santé de Boma-Bungu pour des séances de sensibilisation et de vaccination. Cette initiative, souligne un communiqué de presse de la Caritas Congo, s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux organisations de la société civile pour le renforcement de la vaccination de routine dans huit zones de santé de la province du Kongo central.

Ce projet est financé par Gavi Alliance, à travers le récipiendaire principal Sanru ASBL et mis en oeuvre par Caritas Congo ASBL, en collaboration avec ses BDOM Matadi et Boma pour une durée d'une année. « Le but de ce projet est de renforcer, non seulement la communication de proximité, mais aussi et surtout d'appuyer la vaccination de routine avec la recherche des enfants "zéro dose" ou incomplètement vaccinés. Il couvre huit zones de santé (ZS) du Kongo central : ZS Nzanza, Nsonampangu, Inga et Matadi pour le BDOM Matadi et les ZS Boma, Boma Bungu, Moanda et Kitona pour le BDOM Boma. Ainsi, sous la supervision de la Caritas Congo ASBL, le BDOM Boma met en oeuvre ledit projet dans quatre zones de santé, à savoir Boma, Boma Bungu, Moanda et Kitona.