Congo-Brazzaville: Diplomatie - 68e session de la Conférence générale de l'AIEA à Vienne

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) tient sa soixante-huitième session ordinaire de la Conférence générale du 16 au 20 septembre au Centre international de Vienne, en Autriche. Ce sera l'occasion pour les responsables et représentants de haut rang des États membres de l'AIEA de se pencher sur une série de sujets. La République du Congo est représentée par l'ambassadeur Édith Itoua.

L'AIEA est une agence du système des Nations unies dont le rôle principal est de faire la promotion de l'usage de l'atome pour la paix et le développement. Au mois de septembre de chaque année, elle tient habituellement la Conférence générale, qui rassemble les représentants des États membres de l'AIEA. Lors de cette session, elle examine et approuve le budget de l'AIEA et statue sur d'autres questions soulevées par le Conseil des gouverneurs, le directeur général et les États membres.

Les représentants des États membres de l'AIEA ainsi que des États non membres et des organisations invités peuvent participer à la Conférence générale conformément aux règles que celle-ci a approuvées. La Conférence élit un président et les membres du Bureau au début de chaque session annuelle. Ils restent en fonction pour la durée de la session.

En marge de la Conférence générale, l'AIEA organise régulièrement au même endroit, au Centre international de Vienne, un forum scientifique sur des sujets ayant trait à la technologie et à la science nucléaire. De par sa présence, la République du Congo portera sa voix dans cette sphère de décisions et compte trouver les clés permettant de faire bénéficier pleinement au pays de l'expertise de l'AIEA dans les domaines de la formation technique, de l'agriculture et de la santé.