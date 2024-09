Congo-Brazzaville: Camp de tennis vacances - La deuxième édition ferme ses portes

Organisée par l'association des joueurs de tennis du Congo, la deuxième édition du Camp de tennis, qui s'est ouverte le 8 juillet, a fermé ses portes le 14 septembre au Pavillon général Leclerc. L'idée générale de ce Camp était de dénicher les talents au niveau des enfants.

Créer une véritable élite de tennis en République du Congo, telle est la mission que s'est fixée l'association des joueurs de tennis, organisatrice de la deuxième édition du Camp de tennis vacances. Cette année, une soixantaine d'enfants y ont pris part. En effet, les Camps de tennis consistent à pratiquer ce sport durant quelques heures par jour sur des périodes bien définies. Entourés de coach et d'autres joueurs, les stagiaires améliorent leur jeu tant sur les plans techniques que tactiques. Les camps de tennis varient non seulement en intensité mais également en durée.

Un autre avantage de ce camp de tennis est de faciliter le lien et les interactions sociales. C'est un lieu de nouvelles rencontres et de brassage interculturels. Ces rencontres entre joueurs et apprenants sont toujours enrichissantes et permettent la qualité de jeux des plus jeunes et leur appropriation de ce sport d'élite appelé à se développer. « Notre but est de permettre à chaque enfant d'atteindre son plus haut niveau par un entraînement quotidien individualisé, rigoureux et ambitieux. Votre enfant ne mènera pas obligatoirement une carrière de joueuses ou joueurs professionnels, mais nous devons lui permettre de se réaliser sportivement, en lui donnant une discipline d'entraînement quotidien adapté, développer le goût de l'effort et l'esprit de groupe, deux qualités indispensables pour sa future vie d'adulte dans la vie professionnelle quelle qu'elle soit », a expliqué le secrétaire général de l'association des joueurs du tennis du Congo, Arsène Vembé.

Quant aux résultats du tournoi multiples chances, concernant les U14 : 1er Jephté Ntsiba, 2e Marco Ntsiba, 3e Régis Remba, 4e Prodige Maria Vembé et 5e Portela Kitsoukou. S'agissant des U10, 1er Gloire Ekakala, 2e Dieudonné Akassa, 3e Laure Ngomeka, 4e Evan Aouroda et 5e Divin Archange Vembé.

Clôturant la deuxième édition, Arsène Vembé a dit que c'est avec une grande fierté qu'ils ont célébré la fin de cette troisième période du Camp vacances de tennis 2024. « Au cours des dernières semaines, nous avons partagé des moments intenses, des émotions fortes et des progrès remarquables », a-t-il fait savoir, avant de remercier les entraîneurs et animateurs qui ont investi de leur temps et de leur énergie pour guider les jeunes joueurs. De même, il a félicité les participants pour avoir travaillé durement et développer leurs compétences. « Vous avez montré une belle attitude sur et en dehors du court. Continuez à pratiquer, à apprendre et à grandir dans ce sport que nous aimons tous », a-t-il indiqué tout en remerciant les sponsors pour leur soutien, qui leur a permis d'atteindre leurs objectifs.