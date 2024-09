Congo-Brazzaville: Les jeunes cultivent les valeurs de sportivité

A l'occasion de la Journée italienne du sport dans le monde, l'ambassade d'Italie en République du Congo a organisé du 14 au 15 septembre au stade Enrico-Mattei de Pointe-Noire, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et du Sport, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, ENI Congo et le Centre national de formation de football (CNFF) de Brazzaville, le premier tournoi de football des moins de 18 ans "Enrico Mattei", fondateur d'Eni.

Le tournoi de football des moins de 18 ans « Enrico Mattei » qui a regroupé quatre équipes, à savoir Tié-Tié, Mvou-Mvou, Loandjili et le Centre national de formation de football (CNFF) de Brazzaville a pour but d'utiliser le levier du sport, notamment du football qui est particulièrement répandu au Congo, comme un outil d'inclusion des réalités des jeunes les plus vulnérables. « Le tournoi Enrico-Mattei entend contribuer à offrir l'opportunité de mieux comprendre le rôle social et éducatif du sport. Le sport et le jeu diffusent en effet les valeurs de solidarité, de loyauté, de respect de la personne et des règles qui sont les principaux fondamentaux de toute société saine.

La pratique du sport enseigne la valeur du sacrifice et du renoncement à la passion du sport, le respect de l'adversaire, la compétition saine, l'éthique et le fair Play en compétition comme dans la vie », a dit Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie en République du Congo à l'ouverture du tournoi. Et d'ajouter:« Dans l'esprit du plan Enrico Mattei comme instrument d'une nouvelle approche égale et pour une croissance commune, de la coopération italienne avec les pays africains en général et la République du Congo en particulier, le tournoi Enrico-Mattei vise enfin à construire et à renforcer grâce au soutien du système italien les capacités sportives nationales dans le domaine du football pour son développement toujours plus grand ».

A travers des rencontres âprement disputées dans un esprit sportif, de discipline et un fair play remarquable, le public a eu droit à de belles parties de football entrecoupées par les animations diverses des groupes et compagnies Kesa dia Kongo, Kangou et Le Musée. En match d'ouverture, CNFF a surclassé Loandjili sur le score sans appel de 5 buts à 1 tandis qu'en deuxième heure, Mvou-Mvou et Tié-Tié se sont séparés sur un score nul de 2 buts partout. Le troisième match s'est soldé par la victoire de Loandjili sur Tié-Tié, 2 buts à 1.

Le dernier match de la journée a été remporté par CNFF sur Mvou-Mvou, 2 buts à 0. Lors de la deuxième et dernière journée du tournoi, Tié-Tié a pris le dessus sur le CNFF, 2 buts à 1 et Loandjili a triomphé de Mvou-Mvou 1 à 0. Le match de classement a vu la victoire de Tié-Tié sur Mvou-Mvou sur un score d'un but partout au temps réglementaire. La finale qui a opposé Loandjili au CNFF a été remportée par Loandjili, 3 tirs au but à 1 après le nul blanc de 0 but partout au temps réglementaire.

En remerciant les organisateurs et tous ceux qui ont contribué à la réussite du tournoi, Charles Makaya, directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, a dit : « Nous avons vécu pendant ces deux jours beaucoup d'émotions avec des matches à suspense et des matches à retournements de situation. Ces jeunes nous ont montré qu'ils ont du talent et il nous revient de les accompagner pour les faire progresser ».

Initiative du ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale promue en République du Congo par l'ambassade d'Italie en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, d'Eni Congo, du CNFF avec la participation de l'école italienne « Campus Enrico Mattei », le tournoi a été une reussiite, s'est réjoui Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie au Congo. « C'était un plaisir de voir les jeunes aller au maximum de leurs possibilités dans le respect de l'adversaire et du règlement. Nous espérons que ce tournoi aura donné de nouvelles opportunités pour ces jeunes joueurs au niveau national et international », a-t-il indiqué avant de donner rendez-vous à tous pour l'année prochaine. Des trophées et des présents divers ont été remis aux équipes et joueurs méritants et à tous les joueurs participants.

Le palmarès du tournoi de football des -18 ans "Enrico Mattei"

Equipes

1-Loandjili

2-CNFF Brazzaville

3-Tié-Tié

4-Mvou-Mvou

Meilleur joueur : Lelo Exaucé (Tié-Tié)

Meilleur gardien : Koukarilandi Ravel (CNFF)

Meilleur buteur : Koueti Isamel (CNFF) 3 buts.