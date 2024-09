Egypte: Célébration des 50 ans du Conseil des Eglises du Moyen-Orient - Le Pape Tawadros - La fin des schismes dans l'Église

Le Caire — « Que les schismes dans l'Église cessent»: c'est la prière tirée de la liturgie copte que le Patriarche copte orthodoxe Tawadros a voulu citer à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la fondation du Conseil des Églises du Moyen-Orient (MECC), l'organisme oecuménique fondé en 1974 à Nicosie.

La célébration, organisée au nouveau siège patriarcal du Caire le samedi 14 septembre, a vu la participation, entre autres, du Patriarche copte catholique Ibrahim Isaac Sidrak et du pasteur Andrea Zaki, président des communautés protestantes d'Égypte. Le professeur Michel Abs, secrétaire général de la MECC, récemment confirmé dans ses fonctions pour un nouveau mandat de quatre ans, était bien entendu également présent.

Dans son discours, le Pape Tawadros, rappelant le premier psaume, a comparé le Conseil des Églises du Moyen-Orient à un arbre planté qui produit ses fruits au bon moment. Le Patriarche a également cité quelques prières coptes qui demandent au Seigneur de mettre fin aux divisions entre frères et de reconstruire l'unité.

« À une époque où les guerres et les pressions de toutes sortes augmentent également la migration des chrétiens du Moyen-Orient », a ajouté le Patriarche copte orthodoxe,« le MECC favorise l'enracinement des chrétiens autochtones sur leurs terres, notamment par le biais de la coopération avec les institutions universitaires des différentes Églises . « J'apprécie beaucoup le rôle du Conseil des Églises du Moyen-Orient, non seulement au niveau oecuménique, mais aussi au niveau du dialogue entre les autres religions, et ce dialogue est essentiel dans notre société », a ajouté le pape Tawadros.

Dans son discours, le professeur Abs a rappelé le travail pour l'unité entre les chrétiens réalisé même « dans des phases délicates et difficiles», contribuant toujours à maintenir des contacts de proximité et de communion entre les différentes Églises et communautés ecclésiales.

Le programme des célébrations a été enrichi par la projection de deux films/documentaires sur le Conseil des Églises du Moyen-Orient et par une représentation de la chorale « San Marco » de l'Église copte orthodoxe.

Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, fondé en 1974 à Nicosie et dont le siège se trouve actuellement à Beyrouth, a pour objectif de faciliter la convergence des communautés chrétiennes du Moyen-Orient sur des questions d'intérêt commun et d'aider à surmonter les différences confessionnelles.

Une trentaine d'Églises et de communautés ecclésiales, appartenant à quatre « familles » différentes : les catholiques, les orthodoxes, les orthodoxes orientaux et les évangéliques, sont membres du MECC.