Ethiopie: La Chine encourage ses entreprises au pays à assumer leur responsabilité sociale et à contribuer au développement économique - Ministre conseiller

Addis Abeba — La Chine encourage toujours les entreprises chinoises à assumer leurs responsabilités sociales et à contribuer au développement économique et social de l'Éthiopie, selon le ministre conseiller à l'ambassade de Chine en Éthiopie, Yang Yihang.

Le « Projet de formation des talents Seagull », co-organisé par l'Institut fédéral de formation technique et professionnelle, Luban Workshop et China Communications Construction Corporation (CCCC), a été lancé aujourd'hui. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le ministre conseiller à l'ambassade de Chine en Éthiopie, Yang Yihang, a déclaré que ce cours de formation était très important.

Il a ainsi réaffirmé que l'ambassade de Chine encourage toujours les entreprises chinoises à assumer leurs responsabilités sociales et à contribuer au développement économique et social de l'Éthiopie. « En suivant cette formation, je pense que les compétences professionnelles et les capacités de communication interculturelle de tous les stagiaires seront grandement améliorées. »

Il a exprimé son espoir que les stagiaires qui participent à cette formation puissent profiter pleinement de cette opportunité pour s'améliorer et jouer un rôle important dans leur futur emploi et apporter une contribution considérable au partenariat entre les deux pays.

Le directeur général adjoint de la recherche et des services communautaires de l'Institut fédéral éthiopien d'enseignement et de formation techniques et professionnels, Habtamu Mulugeta, a déclaré que ce programme vise à améliorer les connaissances théoriques et les compétences pratiques des employés.

« Notre nouveau programme d'aujourd'hui, qui est le programme de développement des talents Seagull, fait partie de notre partenariat de longue date avec les entreprises chinoises, en particulier avec China Communication Construction Company (CCCC) dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine. »

Il a félicité CCCC pour avoir pleinement exploité son expertise professionnelle dans divers secteurs, en soutenant activement le gouvernement éthiopien et en remplissant avec diligence son rôle de partenaire du développement économique du pays.

Le directeur général de la succursale éthiopienne de China First Highway Engineering Co., Ltd. (CFHEC), Wei Qiangyu, a déclaré que CFHEC est la plus grande filiale de CCCC, ayant commencé ses opérations dans le pays en 1998 avec pour objectif de promouvoir le développement économique de l'Éthiopie et d'améliorer les moyens de subsistance de la population.

Au cours des dernières décennies, nous avons mené à bien près de 100 excellents projets dans divers domaines et modalités, notamment le projet d'autoroute Abeba-Adama et le projet d'extension du terminal international de l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba, entre autres mégaprojets, a-t-il ajouté.

« Dans le processus, nous avons formé un grand nombre de talents professionnels et techniques dans différents domaines en Éthiopie, tels que des ingénieurs en format de site, en évaluation environnementale et en sécurité. » Plus de 4 000 d'entre eux sont restés à des postes de direction intermédiaire, stimulant le développement de l'Éthiopie et même de l'Afrique, selon lui.

En outre, il a ajouté que les membres de ce programme de formation contribuent à mettre en oeuvre l'esprit de consensus issu du sommet du FOCAC, consolidant et approfondissant les réalisations de l'initiative Belt and Road. La directrice générale du secteur de l'EFTP au ministère du Travail et des Compétences, Marta Wolde, a déclaré pour sa part que ce programme de formation est essentiel pour renforcer les capacités et les connaissances des professionnels.

Elle a précisé que le ministère s'engage activement à répondre à une demande importante de main-d'oeuvre qualifiée sur les marchés locaux et internationaux. « En réponse à ce besoin pressant, nous avons entrepris une révision complète des normes professionnelles, tant pour la formation à long terme que pour la formation à court terme, en fonction des exigences du secteur », a-t-elle ajouté.