Afrique: La Commission du bassin du Nil ouvrira une nouvelle ère de collaboration entre les pays riverains - Experts

Addis Abeba — La formation de la Commission du bassin du Nil, qui en est à sa phase finale, devrait ouvrir une nouvelle ère de collaboration entre les États riverains, selon des experts en eau et en relations internationales.

L'accord-cadre de coopération (CFA) des États du bassin du Nil, ouvert à la signature en 2010, a été ratifié par l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan du Sud et le Burundi. Initialement, seuls cinq pays avaient ratifié l'accord, mais le Soudan du Sud l'a récemment approuvé par son parlement.

Selon l'accord, au moins six pays doivent le ratifier dans leurs parlements et le soumettre à l'Union africaine pour la création d'une commission mixte. Cette commission fournira une base juridique pour l'utilisation équitable et raisonnable des eaux du Nil, ont déclaré des experts à ENA.

Dr. Seid Ahmed, spécialiste de l'histoire et des relations internationales à l'Université d'Arba Minch, a souligné que la création de la commission contribuerait de manière significative à l'utilisation juste et raisonnable des ressources en eau et aiderait à assurer une paix durable dans la région.

La ratification rapide de l'accord de libre-échange par l'Éthiopie et l'approbation parlementaire ultérieure soulignent son engagement en faveur de la coopération régionale et du développement partagé avec les autres pays du bassin du Nil, a noté l'expert.

L'expert a souligné que la création de la commission contribuerait à annuler les accords de l'époque coloniale de 1929 et 1959, qui n'étaient ni inclusifs ni acceptés par les pays en amont. Ce faisant, la nouvelle commission ouvrira la voie à un nouveau chapitre de coopération et de développement conjoint entre les États du bassin du Nil.

Fekahmed Negash, ancien membre de l'équipe de négociation du Grand barrage et chercheur sur les ressources en eau, a noté que l'engagement de l'Éthiopie envers l'accord de libre-échange et ses travaux sur le GERD reflètent une intention claire de coopérer avec d'autres pays riverains par le biais d'accords.

L'Éthiopie a toujours démontré sa position ferme sur l'utilisation juste et raisonnable des ressources en eau partagées et les avantages mutuels du développement conjoint. Cette position a été présentée au monde à plusieurs reprises, a ajouté Fekahmed.

Selon les experts, cette commission devrait marquer la fin des pratiques unilatérales d'utilisation de l'eau et le début d'une nouvelle ère où les pays du bassin du Nil pourront bénéficier et se développer ensemble.

La prochaine commission mettra en évidence un changement par rapport aux notions obsolètes de contrôle exclusif des ressources en eau partagées, en direction d'une vision de croissance coopérative et de prospérité pour tous les États riverains.