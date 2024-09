Sénégal: Scrutin du 17 novembre - Le Forum du justiciable exhorte l'administration électorale à adopter une « communication ouverte et franche »

Le Forum du justiciable prend position sur la décision numéro n° 2/C/2024 du Conseil constitutionnel. Dans un texte transmis à notre rédaction hier, lundi 16 septembre, son président Babacar Ba a indiqué que cette décision des « Sept sages » fait planer plusieurs défis liés à l'organisation de ces élections législatives anticipées.

Ainsi pour s'assurer d'un processus électoral transparent, inclusif et démocratique, le président du Forum du justiciable exhorte l'administration électorale à procéder dans des délais extrêmement serrés, non seulement au traitement et au contrôle des listes en compétition, mais également à la disponibilité de tout le matériel électoral dans les délais requis.

En effet, selon lui, l'absence de filtre à travers le parrainage citoyen risque d'exploser le nombre de listes en compétition qui risquerait « d'entraîner des dépenses énormes, alors que nos finances publiques se trouvent dans une situation difficile, selon les dires des autorités ».

Par ailleurs, estimant que les défis liés à la compression des délais risquent également de porter un énorme préjudice aux partis politiques ou coalitions de partis politiques qui doivent dans des délais-record élaborer des listes qui doivent respecter toutes les exigences juridiques, Babacar Ba invite tous les acteurs à travailler pour un processus électoral apaisé, libre, transparent et inclusif.

A ce titre, il a recommandé à l'administration électorale de favoriser une « communication ouverte et franche avec toutes les parties prenantes sur tout le processus électoral », de veiller à la disponibilité en nombre et en qualité de tout le matériel électoral dans les délais requis » Mais aussi d'initier une campagne d'éducation et de sensibilisation au profit des populations afin de les informer sur les changements induits par ces élections législatives anticipées.