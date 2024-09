Sénégal: Tivaouane - Kaolack - La police met la main sur 202 individus dont 107 déférés, 718 patients consultés au Gamou

24 heures après la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed ( PSL), la police nationale a livré le bilan de sa couverture sécuritaire à Tivaouane et à Kaolack sous la supervision de la Direction de la Sécurité Publique ( DSP). Au finish, elle a interpellé 202 individus dont 107 présentés au procureur selon nos confrères de Seneweb.

« L'édition 2024 du Maouloud a été célébrée partout à travers le territoire national et plus particulièrement à Tivaouane et à Kaolack. Pour sacrifier à la tradition, des millions de fidèles ont convergé vers ces deux villes saintes.

Ainsi, dans le cadre de la prise en charge des besoins sécuritaires subséquents, la Police nationale a déployé un important dispositif, composé de moyens humains et moyens matériels conséquents.

Il s'agissait principalement, pour la Police nationale, de garantir un bon déroulement du Maouloud à tous les fidèles, à travers une action robuste de lutte contre la délinquance et toutes les formes de criminalité, assurer une plus grande fluidité de la circulation particulièrement difficile en ces moments d'hivernage, lutter contre les facteurs d'insécurité routière, assurer le service d'ordre dans ces cités religieuses et mettre en place des mesures d'anticipation et prévention contre toutes les formes de menaces.

%

202 individus interpellés dont 107 déférés

Au terme de cette mission, le bilan des différentes activités de la Police nationale se présente comme suit :

Deux cent-deux (202) individus ont été interpellés pour diverses infractions. Cent- sept (107) parmi eux ont été présentés au parquet pour les délits et crimes suivants :

soixante-cinq (65) pour vols simples, sept (07) pour vols aggravés, un (01) pour flagrant délit de vol, quatorze (14) pour détention et usage, offre et cession de stupéfiants, sept (07) pour coups et blessures volontaires, un (01) pour tentative de meurtre, un (01) pour homicide involontaire par accident de la circulation routière, deux (02) pour mise en danger de la vie d'autrui, deux (02) pour usurpation de fonction et tentative de corruption, un (01) pour violence, outrage et voies de fait sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, un (01) pour rébellion et entrave à une action de Police, un (01) pour charlatanisme, deux (02) pour conduite de véhicule sans permis et deux (02) pour abus de confiance.

Les autres interpellés soit, vingt-six (26) et trente-six (36) l'ont été respectivement pour vérification d'identité et nécessité d'enquête et trente-trois (33) pour ivresse publique et manifeste.

Par ailleurs, quatre (04) cornets de chanvre indien et une (01) boulette de haschich ont été saisis, ainsi que deux cent quatre-vingt-quinze (295) pièces afférentes à la conduite de véhicule.

Neuf (09) véhicules mis en fourrière et dix (10) motos immobilisées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière ;

Vingt-deux (22) accidents de la circulation ont été constatés dont, treize (13) avec blessures corporels, huit (08) avec dégâts matériels et un (01) mortel ;

718 patients consultés par le service médical de la police

Dans le cadre de l'action sociale Police - Populations ; le service de santé de la Police nationale a réalisé sept-cent dix-huit (718) consultations médicales, assorties d'offres gratuites de médicaments, avec quatre (04) malades évacués.

Soixante-dix-huit (78) enfants égarés ont été pris en charge. Treize (13) parmi eux ont retrouvé leur famille et soixante-cinq (65) sont mis à la disposition des services de l'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) » renseigne le commissaire Mouhamed Guèye, chef de la Division de la Communication et des Relations Publiques de la police nationale.

Pour rappel, le vendredi 13 Septembre 2024, Monsieur l'Inspecteur Général de Police, Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police nationale a effectué une visite du dispositif sécuritaire à Tivaouane et a par la même occasion rendu visite aux autorités religieuses de la ville sainte.