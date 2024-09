Sénégal: Situation économique « alarmante » et perspectives macroéconomiques sombres - Aminata Touré indexe le régime de Macky Sall

Face à la presse hier, lundi 16 septembre, Aminata Touré, haute représentante du Président de la République Bassirou Diomaye Faye, s'exprimant sur l'actualité politique et économique du pays, a imputé la situation économique « alarmante » à l'ancien régime, tout en appelant à relativiser les conclusions du Fonds monétaire international (FMI).

Le Fonds monétaire international (FMI), rendant les conclusions de sa mission au Sénégal, menée du 5 au 12 septembre dernier, a, dans son communiqué final, laissé entendre que « l'activité économique a ralenti au cours du premier semestre 2024 et que les perspectives demeurent difficiles pour le reste de l'année ». Une situation qui fait réagir plus d'un.

Dans ce contexte marqué par des enjeux politiques croissants, la nouvelle haute représentante du président Bassirou Diomaye Faye, par ailleurs directrice de campagne de la coalition « Diomaye Président », Aminata Touré, a clairement affirmé que la situation décriée par le FMI résulte des mauvaises politiques économiques du président sortant, Macky Sall, tout en appelant à nuancer les conclusions de l'institution de Bretton Woods.

Pour étayer ses propos, elle a déclaré que « le FMI est un partenaire comme tout autre du Sénégal », tout en soulignant que c'est au « Sénégal de définir sa politique économique et sociale en toute souveraineté ».

Concernant le débat public sur cette question, l'ancienne Première ministre a déploré certaines réactions : « J'entends certains soi-disant experts, qui n'ont jamais suivi une heure de cours d'économie, attribuer le dernier rapport provisoire du FMI à notre régime. Mais ceux qui ont étudié l'économie savent que la théorie du cycle économique s'apprend en deuxième année de faculté. Toutes les décisions ont leurs effets sur le long terme. »

Elle a ajouté que « tout le monde savait que le président Macky Sall s'occupait davantage de politique que d'économie ». Selon elle, toutes les décisions économiques qu'il prenait « visaient uniquement à favoriser un troisième mandat ».

De plus, elle a révélé que « Macky Sall avait même envisagé d'octroyer des salaires à vie à d'anciens ministres, juste avant de quitter le pouvoir ». Cependant, « c'est le président Bassirou Diomaye Faye qui a annulé ce décret », a-t-elle précisé. Et de poursuivre : « Imaginez combien d'anciens ministres compte le Sénégal et combien cela aurait coûté à l'État. Cela montre bien que l'économie ne l'intéressait pas », a conclu Aminata Touré.

Il est utile de rappeler qu'une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Edward Gemayel, a effectué une mission au Sénégal du 5 au 12 septembre 2024 afin de poursuivre les discussions entamées en juin concernant le programme économique des autorités, soutenu par les accords de la Facilité élargie de crédit (FEC) et du Mécanisme élargi de crédit (MEDC) du FMI, pour un montant de 1 132,6 millions de DTS (environ 1,5 milliard de dollars américains), combinés avec la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) de 242,7 millions de DTS (environ 320 millions de dollars américains). Ces accords FEC/MEDC et FRD ont été approuvés par le Conseil d'administration du FMI le 26 juin 2023.

À l'issue de cette mission, l'institution de Bretton Woods a déclaré que « l'économie sénégalaise a enregistré une croissance plus lente que prévue au cours du premier semestre de 2024. La croissance du PIB réel s'est établie à 2,3 % au premier trimestre, et les indicateurs de conjoncture suggèrent un ralentissement similaire au deuxième trimestre ». Quant aux perspectives macroéconomiques pour le reste de l'année 2024, le FMI soutient qu'elles « restent difficiles».